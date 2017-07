P U B L I C



La hago corta: los concejales que buscamos el bien común necesitamos que el Gobierno de turno tenga éxito en su gestión. No podemos anteponer jamás la política partidaria al bienestar de nuestros vecinos y de la ciudad. Si creemos que nosotros, que nuestros intereses y ambiciones están por encima de la comunidad en la que vivimos, somos los peores representantes que el pueblo pudo haber elegido. Por supuesto, de pensar que debemos facilitarle herramientas y recursos a la gestión de turno a decidir apoyarla en una lista electoral hay todavía una gran distancia. Sin embargo, esa separación se acota cuando vemos que existe agendas en común, preocupaciones compartidas y objetivos idénticos. Con todas estas coincidencias, ¿de qué sirve presentarse como opción en un armado distinto? ¿No es mejor limar las últimas asperezas, sortear las discrepancias remanentes, dejar atrás viejas disputas, y ofrecerles a los ciudadanos una síntesis superadora de los sectores alineados? Porque, en definitiva, considero, la claridad de las propuestas y la organicidad de las formaciones políticas que las encarnas son el gran diferencial a la hora de cualquier votación democrática. Esa es la reflexión puertas adentro que hizo Primero Campana antes de decidir pasar a integrar Cambiemos. Lee con detenimiento: dije "pasar a formar", no fusionarse y perder su identidad. Nosotros seguimos y seguiremos siendo vecinalistas. Hoy creemos que lo mejor para la ciudad que amamos -y con cuyos vecinos tenemos nuestros único compromiso- es el fortalecimiento de su administración vigente. Más allá de estos fundamentos, la noticia de mi precandidatura como concejal dentro de Cambiemos no puede haberle causado sorpresa a nadie. Desde hace tiempo sabés que vengo acompañando las iniciativas más importantes del Gobierno de Abella en el HCD. Ojo, también he votado en contra en muchos debates. La diferencia, a partir de diciembre, radicará no en mi nivel de obediencia, sino en la puesta en práctica de un trabajo en conjunto más estrecho, coordinado, con el intendente y su equipo. Y así como existimos los concejales que queremos el bien común, hay otros que solo anhelan el poder por el poder mismo. ¿Cuántos de los precandidatos actuales se presentan como la renovación y han sido figuras claves de los gobiernos peronistas, esos que nos dejaron una ciudad a merced de los delincuentes y con grandes deudas de infraestructura en todos los barrios? Basta pegarle una miradita a las boletas de los partidos de oposición y el número sale rápido. Tuvieron el poder y vuelven otra vez a la carga por él. Poco les importan sus vecinos y necesidades. Este Gobierno, joven, inexperto e impetuoso como todavía lo es, se ha hecho cargo de los desafíos más acuciantes de la ciudad y en apenas dos años ha sabido darles pronta respuesta. Más policía en la calle, más recursos tecnológicos volcados a la prevención del delito y una estrategia articulada para frenar la ola de inseguridad que heredó; planes de obra pública para solucionar de fondo viejos padecimientos como las inundaciones, la falta de iluminación y de pavimento en distintos barrios. Toda una batería de programas, acciones y acciones de trabajo destinados a cambiar Campana, a ponerla en el lugar que se merece. Nosotros, yo, compartimos esa dirección. Y nos sumamos a ella no para aplaudirla, sino para mejorarla, porque desde el HCD seguiremos legislando como siempre lo hemos hecho: pensando en nuestros vecinos por sobre todas las cosas. Un fuerte abrazo, Carlos Cazador Teléfono: 15-676483 Mail: prensaccazador@hotmail.com Facebook y Twitter: CarlosCazadorOK



Para los Vecinos:

La misma identidad

Por Carlos Cazador

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: