Andrea García. Foto: Fb.

En un comunicado de prensa, la agrupación liderada por Andrea García explicó los motivos que la llevaron a no integrar ninguna de las propuestas electorales para este año. La agrupación Plan V, conducida por Andrea García, emitió un comunicado de prensa donde explica su no adhesión a ninguna de las listas que competirán en estas elecciones legislativas. En la nota, Plan V señaló que durante el proceso de armado de propuestas electorales se había expresado "a favor del Frente Unidad Ciudadana", ya que sus integrantes estaban convencidos de que en los gobierns de Néstor y de Cristina se tomaron medidas "auténticamente peronistas". La idea de la agrupación justicialista era entonces "impulsar a la compañera Andrea García" como candidata, aunque cuestionó que "quienes tomaron la responsabilidad de armar la lista tuvieron un criterio político en el cual se destacó la supremacía de una organización por sobre el resto". El sector apuntado sería La Cámpora. "Por lo tanto decidimos orgánicamente no participar de la interna local", confirmó Plan V. Sin embargo, sus militantes prometieron "poner todas las fuerzas y militancia en lograr que en Campana el proyecto liderado por Cristina Fernández de Kirchner obtenga el mayor respaldo" en las urnas. "Como autocrítica nos queda no haber podido alcanzar la unidad del peronismo por la cual trabajamos todas las organizaciones políticas dentro del Partido Justicialista", añadieron.

https://t.co/LMKRoS1jiV — Andrea Garcia (@Esdeverdad2015) 2 de julio de 2017

Plan V no participó de Unidad Ciudadana por "la supremacía de una organización por sobre el resto"

