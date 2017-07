Candidatos del Frente Un País participaron de la capacitación del plan Alerta Buenos Aires

Se trata de un programa que crea una red de vecinos interconectados a través de sus celulares y enlazados a una alarma. Ghione y Barbero acompañaron la jornada encabezada por Sergio Massa. Durante la tarde del viernes, los candidatos a concejales del Frente Un País, espacio liderado por Sergio Massa a nivel nacional y por Juan Ghione a nivel local, participaron de una capacitación realizada en el municipio de Morón sobre el plan Alerta Buenos Aires. El propio Massa encabezó la jornada junto a Margarita Stolbizer y otros dirigentes. El Plan Alerta Buenos Aires es una herramienta que permite generar una red de vecinos interconectados, mediante una plataforma tecnológica que enlaza los celulares con una alarma. Hace ya varios años funciona en la ciudad de Tigre y ha tenido excelentes resultados, por lo que ahora desde Un País buscan extenderlo a toda la provincia de Buenos Aires. Los costos de este programa serán afrontados con dinero de la campaña electoral del massismo. "Cuando recorremos la ciudad, la gente nos plantea distintas problemáticas. Algunas tienen que ver con temas puntuales de un barrio o una zona, sin embargo también hay reclamos comunes y la inseguridad es uno de ellos. Los vecinos no quieren salir a la calle porque tienen miedo, esto no puede ser así, la gente se merece vivir mejor", señaló Ghione al finalizar el encuentro. Por su parte, Adriana Barbero destacó que "el Frente Un País es el único espacio político donde las críticas se transforman en propuestas, ya sea desde lo legislativo como desde lo fáctico. Este gobierno llegó con muchas promesas de cambio y lo único que cambió es la situación de la gente que cada vez es peor, se olvidaron de los que más lo necesitan. Por eso Un País hoy pone a disposición de todos este programa que viene a combatir la ola de delitos que azota a la provincia y busca proteger a los que más lo necesitan", comentó. "No podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta realidad, por eso desde nuestro espacio y junto a los equipos técnicos trabajamos en generar herramientas que traigan soluciones a los vecinos. Muy pronto tendremos funcionando este sistema en nuestra ciudad", cerró Ghione.

Juan Ghione y otros Candidatos del Frente 1 País





ADRIANA BARBERO, CANDIDATA POR EL FRENTE 1PAIS



Candidatos del Frente Un País participaron de la capacitación del plan Alerta Buenos Aires

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: