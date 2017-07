El Frente Socialista y Popular se presenta en Campana

Martin Nobua: "Para transformar el presente sin volver atrás es necesario apostar a una verdadera opción popular". Conversamos con los candidatos del Frente Socialista y Popular sobre la conformación del espacio y sus propuestas. Martin Nobua comenzó contándonos que: "Estamos orgullosos de representar al Frente Socialista y Popular en Campana y queremos contarles sobre nuestras propuestas e ideas. Actualmente toda nuestra energía esta puesta en desarrollar un gran frente único de lucha para derrotar la política del macrismo y al mismo tiempo levantar y desarrollar un frente que exprese realmente los intereses populares. Estamos a casi dos años de gestión del gobierno de Macri, y de lo único que hablan es de "la pesada herencia" y de "brotes verdes" en la economía que todos vemos que no son reales. Pero ¿qué hizo este gobierno para solucionar los problemas? Los problemas del pueblo se han agravado y los únicos beneficiados son los grandes grupos económicos concentrados, incluido el propio grupo Macri. A veces da la sensación de que parece que compitieran con el gobierno anterior a ver quién es más corrupto." Sobre cómo está conformado el frente Lucia Carpano informó que "Como les comentamos anteriormente el Frente Socialista y Popular (FSP) está integrado por el Partido del Trabajo y del Pueblo, la Unidad Popular, Emancipación Sur y el Partido Socialista, y tenemos un gran desafío: desarrollar una Fuerza de la izquierda popular y antiimperialista que trascienda lo electoral, impulsando la lucha y el reagrupamiento de todas las fuerzas populares que enfrenten a este gobierno que maltrata a docentes, jubilados, empleados de la salud, municipales, a los trabajadores y productores. Un gobierno que no resuelve los problemas de la gente sino que empeora las condiciones de vida con ajuste, tarifazos, inflación, techo a las paritarias, etc. Por otro lado Cristina Sarraillet nos decía que: "Nuestro primer objetivo es superar las PASO, que es una traba electoral proscriptiva, para favorecer a los grandes partidos del poder. Ellos acuerdan sus listas por arriba (los que impulsaron las PASO armaron listas únicas a dedo) y luego hacen fastuosas campañas con dinero de la corrupción, más la ayuda de los grupos mediáticos monopólicos que siempre hablan de sólo dos o tres candidatos o listas, y también existe el uso de la obra pública en forma de campaña electoral. Para los sectores populares presentar una lista y hacer campaña a pulmón es un gran esfuerzo, pero lo hacemos con la convicción de que ayuda a abrir un camino, y a la vez lo hacemos con los aportes de compañeros y simpatizantes. Para finalizar Martin Nobua recalco que: "consideramos que es necesario luchar para frenar este ajuste, en cada sector, en cada barrio, en el trabajo, en las calles, y lo venimos haciendo, pero también es muy importante que esto se exprese en las elecciones. Por eso el Frente Socialista y Popular (FSP) propone un programa que expresa que para transformar el presente sin volver atrás es necesario apostar a una verdadera opción popular. En el Frente Socialista y Popular los precandidatos a nivel nacional, provincial y local son compañeros conocidos por su trabajo, su trayectoria y sus luchas en diferentes ámbitos como la lucha por los derechos de la mujer, la educación, los derechos humanos, los estudiantes, el trabajo, los barrios. Hay que animarse a elegir candidatos del pueblo, que gobiernen para el pueblo; animarse a construir futuro para no volver al pasado." La lista del Frente Socialista y Popular es encabezada por Victor De Gennaro y Lidia Braceras como precandidatos a Senadores por la provincia de Buenos Aires, Gabriela Troiano encabeza como precandidata a Diputada Nacional, lista que también integra Roberto Carpano.

El Frente Socialista y Popular se presenta en Campana

