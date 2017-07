La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/jul/2017 Escuela Normal; Caminando hacia los 100:

Compartí tus fotos y anécdotas en Facebook: Los 100 años de la escuela normal de Campana. Agendaste el 16 de septiembre? Reservaste tu tarjeta? Será una buena ocasión para reencontrarnos!!! Fue en una fría tarde de invierno y en la galería de la planta alta de la Escuela Normal. Unos días antes, el 9 de julio de 2007, había nevado en Campana. Este evento me retrotrajo a otra nevada, la del 16 de julio de 1973. Estábamos en receso invernal y nosotros, alumnos de tercer años ,jóvenes entusiastas y algo aburridos de dar vueltas por Campana, fuimos convocados con los otros cursos para realizar una limpieza general de los bancos de la escuela. Acudimos inmediatamente portando lijas, hojas de afeitar, franelas y todo aquel elemento que nos ayudase a poner en valor nuevamente esos pupitres escritos una y otra vez por nosotros y muchos otros antes. En ellos estaba un poco de las vivencias de cada uno de nosotros, nuestra historia. Donde se leía Juanita y Pepito se aman…a la semana se podía leer ¡Te odio Pepito!!Eso junto a machetes de todo tipo , materia y tamaño y alguno que otro dibujo fuera de lugar, lógico. Los bancos de la Normal…Había que dar examen de ingreso para tener el honor de ocupar uno de ellos, o pasar por fortuitos sorteos. De mañana todo bien ..pero ¿y si te tocaba la tarde? Era distinto…¡te cortaba el día por la mitad! ahora estaban allí arrumbados, descuidados, pero presentes, como un testigo permanente del paso del tiempo y sus cambios. Ya nadie usará los huecos para colocar el tintero, ni la tinta china y los plumines que usaban las generaciones pasadas, pero son el signo de una época, un modelo de educación que existió, aunque haya sido desplazada por otros modelos, otros planes de estudio, otro mobiliario, el Normalismo fue la base y el orgullo de la educación pública argentina. Para las familias de todas las clases sociales era un orgullo tener el hijo en la Normal. A la Normal íbamos todos sin distinción…Algunos porque había sido la escuela de nuestros padres y otros porque hubiera sido su sueño pertenecer a ella y por motivos muchas veces económicos no lo pudieron hacer. Por eso para muchos de nosotros son un símbolo de la resistencia de nuestra escuela pública, esa que nos permitió movilidad social, profesional y económica. Firme como sus bases de hierro y nobles como la dura madera de sus pupitres que el tiempo no pudo quebrar. No sé dónde estarán físicamente hoy. Pero tienen un lugar en nuestros corazones y era tiempo de dedicarles un texto… ¿O íbamos a esperar que nieve otra vez en Campana para hacerlo? Promoción 75.



