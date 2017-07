La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/jul/2017 Sólo quedan 250 lugares para participar de la fiesta de la Normal









Por ex docentes y ex alumnos de la Enec El próximo 16 de septiembre en la Estancia Santa Susana tendrá lugar la cena para festejar los 100 años de la Normal. Pelusa Modarelli, Lela Gentilini y Ana María Pastor de Perdomo, cuentan cómo se preparan y adelantan detalles. El asunto viene de asado. "No hay un lugar en el centro de Campana que pueda albergar a tanta gente. ¡Nos vamos a volver todos juntos en caravana por la ruta tocando bocina!", cuentan entre risas y aclaran emocionadísimas por la expectativa generada: "Pertenecer a la Escuela Normal era lo más preciado", "Toda una vida", "Todo un cambio". Así vivían y viven ellas a su querida Normal. Hablamos de Lela Gentilini, Pelusa Modarelli y Ana María Pastor, quienes aseguran que la fiesta es un hecho: el próximo 16 de septiembre a las 19:30 horas están todos citados en la Estancia Santa Susana para celebrar los 100 años de la Escuela Normal. El lugar alberga una capacidad de 700 personas, y ya llevan vendidas 450. A las 21 horas está prevista la cena (empanadas, asado con ensalada, flan con dulce de leche y la gran torta de cumpleaños). El musicalizador de la noche será el "Chino" Vidal. Tienen pensado mostrar un video con imágenes de las distintas promociones; y un homenaje especial para Rubén Perrone (101 años) egresado el año 1933 en la promoción número 14. Habrá también un momento emotivo con el canto del Himno de la Escuela con la participación de Eduardo Oviedo y Javier Ulmete junto a varios ex alumnos. La Municipalidad, además, podrá combis a disposición. "La escuela sigue siendo la escuela tiene una función que no se puede reemplazar. Por ejemplo el contacto humano, el contacto con el otro, sea tu compañero, profesor. No solamente es enseñar, sino dar la vida. Al abrirse otras escuelas se va compartiendo las experiencias en otros lados. No hay que olvidarse que fue la primera escuela. La Escuela Normal es la escuela de escuelas", enfatiza Pelusa. "Cada logro era colectivo. La escuela era un lugar que te congregaba. Juntarnos era y sigue siendo algo muy importante", concuerda Ana. "Estamos haciendo un libro por los 100 años. Ya tenemos uno por los 90. Vamos a mostrar las promociones actuales, sino se pierden", agrega Lela. "Será una gran fiesta, con los que están, pero también con los que se han ido y no se olvidan" dice, emocionada, Pelusa, y concluye: "Es una fiesta de reencuentro. Uno no puede vivir en el pasado. Pero cuando el pasado es lindo, te ayuda a vivir el presente de una manera diferente. La historia que vivimos y que vivió la Escuela Normal es algo está vigente en todos nosotros". En Facebook: los cien años de la escuela normal de Campana. Correo electrónico: loscienañosdelaescuelanormaldeCampana@gmail.com





