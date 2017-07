Lito Vitale Trío e Hilda Lizarazu actuarán en Campana el próximo miércoles

En el marco del ciclo "Música con energía", presentarán un concierto clínica con Javier Ulmete como artista invitado. Las entradas gratuitas están disponibles en la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo. Lito Vitale Trío e Hilda Lizarazu se presentarán el próximo miércoles en Campana en el marco del ciclo "Música con energía". El concierto clínica, será a las 19 en el gimnasio del Colegio Dante Alighieri. De entrada libre y gratuita, la propuesta es impulsada por la empresa EDEN y cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo. "Esta es la octava fecha del ciclo que incluye conciertos clínicas. Está destinado al público en general, músicos, estudiantes y todos aquellos que les interese mantener un diálogo y aprovechar la visita de estos músicos de renombre internacional", explicó el gerente de EDEN, Víctor Ciapone, en diálogo con la prensa. El público tendrá la posibilidad de realizar preguntas a los artistas sobre la música y la trayectoria, entre otros temas. "La idea –detalló- es que logren enriquecerse a partir de su experiencia". Acompañando la propuesta, participará como músico invitado de la ciudad, Javier Ulmete quien posee una destacada trayectoria y actualmente se desempeña como director de la Orquesta Escuela Campana. "Música con energía permite no solo brindar una grata experiencia a los músicos locales sino también que los vecinos puedan conocerlos", completó Ciapone. Por su parte, la directora de Cultura del Municipio, Rosa Scacciante, informó que las entradas ya pueden retirarse en la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo (San Martín 373, 1º piso) de 8 a 14. "Vamos a aprovechar la ocasión para invitar a los vecinos a realizar un aporte solidario. El día del evento se recibirán alimentos no perecederos para la Casa de Día Padre Aníbal Di Francia", comentó al tiempo que destacó que integrantes de dicha institución serán quienes los reciban. "Este sin duda será un espectáculo distinto. Y, para nosotros, es un orgullo que un artista local de la talla de Javier Ulmete esté acompañando a grandes artistas", finalizó Scacciante.

El gerente de Eden y la directora de Cultura dieorn detalles en conferencia de prensa.

Próximo miércoles: Lito Vitale Trío e Hilda Lizarazu actuarán en Campana. En el marco del c... https://t.co/57fKkspeoh #Agendacultural — LAD.FM (@LADdigitalFM) 30 de junio de 2017 El miércoles 5, se realiza #MúsicaConEnergía en #Campana a las 19 hs en el Colegio Dante Alighieri con @LitoVitale Trío. pic.twitter.com/DySMrsvRVm — EDEN S.A. (@EDENSAcomunica) 28 de junio de 2017

Lito Vitale Trío e Hilda Lizarazu actuarán en Campana el próximo miércoles

