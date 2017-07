La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/jul/2017 Tres campanenses y un hostel en el paraíso

Por Ayelén Karnincic









Información y contacto: Facebook: lacasitademorro - Instagram: @lacasitamorrodesaopaulohostel - Whatsapp: +55 75 8113-7137 Morro de San Pablo está en la isla de Tinharé, casi frente a Salvador, en el estado de Bahía, Brasil. Ahí, rodeado de increíbles playas de aguas cálidas y cristalinas "La Casita hostel" abrió sus puertas en 2015. "Morro tiene algo especial y hoy en día es uno de los destinos tropicales más codiciados del mundo. Primero, porque está en una isla en la cual no circulan autos y todo queda cerca de todo. Segundo, porque es un paraíso natural y es temporada de playa todo el año. Tercero y principalmente, porque la vibra del lugar y de la gente que lo habita, hacen que sea muy difícil querer irse" dice Agustín Guazzone, quien junto a otros dos campanenses, su primo Mariano Pérez, y "Chino" Gabino terminaron quedándose en Morro, apostando por una mejor calidad de vida cerca de la playa y por un negocio propio. En el año 2015, junto a otros amigos, abrieron las puertas de "La Casita Hostel" que, además de habitaciones compartidas y la disponibilidad de una cocina como lo indica la modalidad de hospedaje, también cuenta con dormitorios para parejas, y un bar donde se ofrece un menú económico adaptado al "presupuesto mochilero". "Al principio – cuenta Mariano Pérez- fue todo una gran locura, no sabíamos cómo iba a resultar pero lo hacíamos por el solo hecho de poder vivir con más tranquilidad lejos del ruido de la ciudad y cerca del mar", cuenta Mariano Pérez y agrega: "Pero todo se fue dando, y gracias al trabajo y la ayuda de mucha gente que apostaba por una movida cultural, en septiembre del año 2015 el hostel estuvo listo para comenzar a funcionar. Desde ese día no paramos y recibimos viajeros, amigos, y artistas de todo el mundo; músicos, pintores, actores, tatuadores, fotógrafos, diseñadores que se sienten como en casa ya que lo que tratamos de generar es un clima de compañerismo y de amistad". Según relata los dueños de "La Casita Hostel", Morro tiene opciones para todos los gustos. Para el paladar joven, por un lado la faceta más fiestera de la isla con una opción diferente para cada día de la semana, como pool partys, fiestas en la playa, o las fiestas del barco. Por otro lado, la faceta más relajada pasa por los micrófonos abiertos organizados en el mismo hostel, rodeado de amigos y buena compañía, o las jam sessions de Universo Pol para escuchar un poco de jazz rodeado de naturaleza; o el bar de Berni, donde se puede comer y tomar algo con una vista increíble de una de las playas más tranquilas de Morro. Y hablando de playas, los moradores prefieren denominarlas con números, para distinguirlas más fácilmente y cada una tiene su peculiaridad. La "Primera Praia" es buena para el surf, posee una tiroleza para los más aventureros y es dónde también se practica buceo. La "Segunda" se caracteriza por ser la más popular y donde se arman las principales fiestas por la noche. La "Tercera" y la "Cuarta" son playas de increíbles piscinas naturales. Y la "Quinta" o "Praia do Encanto" cuenta con varios kilómetros de playa desértica para disfrutar prácticamente en soledad la inmensidad del océano Atlántico en todo su esplendor tropical. Pero además, a 10 minutos a pie desde el centro de Morro, también está Gamboa, un destino, donde además de disfrutar de un hermoso día de playa, se puede tomar un baño de arcilla medicinal y ser testigo de mágicos atardeceres sobre el mar. "Esto que estamos viviendo es un sueño que hicimos realidad. Es tan sólo el comienzo de un proyecto que deseamos contagiar y expandir y así poder recibir cada vez más amigos y brindarles cada día un servicio mejor. Entre los amigos de Campana y de Zárate que también eligen Morro y son parte de esta historia, nos gustaría agradecerles a Aye Karnincic, Matías Cichaszek, Sofia Barone, Pablo Luchetta, Mica Vignianigo, Pablito Diaz, Darío Abel, Charly Montiel, Horacio Musso, Fede González, Sebas Cabrera, Ornella D´Aliessi, Mati Segovia, Camila Martínez y el Dj Pablito Schiavone… Los esperamos a todos en Moro, les aseguramos que no se van a arrepentir. En todo caso, aclaramos que no nos hacemos cargo si no se quieren ir más", cierra "Chino" Gabino con una amplia y pícara sonrisa que da envidia.





