Arquitectos ponen el ojo en patrimonio arquitectónico de Campana

Preocupación La arquitecta local Laura Zúccolo tendrá a su cargo liderar desde la delegación Campana el interés del Distrito V de Arquitectos en relevar, documentar, darle visibilidad y preservar el patrimonio de nuestra ciudad. Su primera tarea fue la de participar en la coordinación del "Encuentro de Patrimonio – Campana 2017" y adelantó que la primera Ficha Patrimonial a confeccionar por la institución será la del solar donde estuvo enclavada la mansión de los Costa. Según versiones, lo poco que queda del emblemático edificio corre peligro de perderse para siempre a manos de una playa de estacionamiento de autos, funcional al edificio administrativo de Aduana de Campana que se encuentra enfrente. En sintonía con otras delegaciones del Distrito V del Colegio de Arquitectos de la provincia, la de Campana iniciará la confección de fichas de relevamiento para confeccionar el mapa patrimonial y urbanístico de nuestra ciudad. El "Encuentro de Patrimonio – Campana 2017" que tuvo lugar la semana pasada, fue el lanzamiento y puesta en marcha de una serie de actividades que fomentadas desde el Colegio de Arquitectos con miras a relevar, difundir, generar conciencia entre los vecinos y preservar el patrimonio arquitectónico de Campana. De hecho, se trata de una iniciativa que ya tiene cabida en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires donde el Distrito V de Arquitectos tiene injerencia. Por ejemplo, luego de un minucioso trabajo, en la ciudad de Lobos presentaron en mayo pasado cerca de 300 Fichas de Relevamiento que ya conforman el instituido "Inventario y Registro del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de Lobos". AGENDA POLITICA La jornada del sábado 24 de junio se inició en la plaza Eduardo Costa, donde el Arquitecto y artista plástico Gustavo Navone (conocido como "el pintor de la bombonera") comenzó a retratar al acrílico nuestra catedral, actividad que el Distrito V viene propiciando en diferentes ciudades, conformando así una serie de los principales templos de la región, interpretados por el pincel de Navone desde la historia de cada lugar. Luego, ya en la sede de la calle Demarco, tuvo lugar la presentación de la experta en patrimonio urbanístico Nani Arias Incollá. Durante su charla denominada "Una gestión patrimonial posible. Caso CABA", Arias Incollá, además de presentar estrategias y herramientas de gestión, comentó que en su opinión, las diferentes acciones y actividades a desarrollar deben tener por objetivo "instalar a la gestión patrimonial en la agenda política". Arias Incollá explicó que lo patrimonial no sólo de refiere a lo antiguo o a la monumentalidad. Así, por ejemplo, señaló que se logró relevar la existencia de 60 calesitas en 54 diferentes barrios: "Buenos Aires, aunque no lo crean, es la ciudad con más calesitas en el mundo", aseguró y comentó que para ser exitosas, las diferentes estrategias de conservación, inclusive, "deben tener por principales aliados y necesarios protagonistas a los vecinos". TALLERES SAQUEADOS La siguiente exposición, "Campana, historia, identidad y patrimonio", estuvo a cargo de la profesora de Historia Andrea Alejandro, y la arquitecta Mercedes Abbondanza, que además fue enriquecida por los aportes de Tito Gulfo, Pedrito Gatti y Ricardo Marchese, entre otros vecinos, y arquitectos campanenses presentes. Entre otros detalles, Alejandro comentó que no estaba en los planes originales de los fundadores de Campana crear un pueblo, y que en realidad se trató de un negocio inmobiliario surgido luego de un revés económico de la estancia "Rincón de Campana". También fundamentó sus sospechas de que el incendio del frigorífico, en 1924, en realidad habría sido intencional: no sólo la actividad del establecimiento había decaído, sino que la historiadora tuvo en sus manos la póliza del seguro cobrado, y que fuera contratado poco tiempo antes del incendio y cierre de la principal fuente de trabajo del entonces pueblo de apenas 18 mil habitantes. Por su parte, entre otras cuestiones, Abbondanza, además de detallar diferentes estrategias que tuvieron lugar en Campana en relación a la preservación de su patrimonio, comentó que los talleres del ferrocarril estaban prácticamente intactos hasta no hace mucho tiempo, incluyendo maquinarias y herramientas, y fueron literalmente saqueados a mediados de la década pasada. "En Campana -dijo Abbondanza- un crecimiento edilicio descontrolado y un desconocimiento de los valores patrimonionales contenidos en fachadas, edificios y sitios de la ciudad, contribuyeron a la destrucción de bienes insustituibles, que en la mayor parte de los casos han sido reemplazados por edificios irrrelevantes". LEY NACIONAL En diálogo con La Auténtica, el presidente del Distrito V y campanense, Jorge García, coincidió con Arias Incollá: "Estamos trabajando en las 22 localidades del Distrito V, con mayor y menor avance, para darle visibilidad al tema del patrimonio. Pero si algo tenemos claro es que esto es de abajo hacia arriba: la gente tiene un natural apego por el patrimonio de su ciudad, sólo tenemos que darle el espacio para poder canalizarlo y poder así darle visibilidad. Otros colegios de la provincia y del país están trabajando en la misma línea. El objetivo de máxima es poder contar a futuro con una ley nacional que encuadre la temática para preservar y proteger lo que queda en pie".

La jornada comenzó con el registro plástico de Gustavo Navone en la plaza Eduardo Costa.





En la sede del colegio tuvieron lugar las exposiciones y el intercambio con vecinos y arquitectos de Campana.

Arias Incolla detalló su gestión y puesta en valor del patrimonio en Capital Federal. COBERTURA AL INSTANTE #Ahora famoso arquitecto, pintor de La Bombonera #GustavoNabone expuso sus obras en la plaza, retrató la Catedral Santa Florentina, Campana pic.twitter.com/lCwHHtXSWg — Daniel Trila (@dantrila) 24 de junio de 2017 #Dato VIDEO #GustavoNabone conversando con la gente que concurrió a ver sus obras pic.twitter.com/Fz5KpcOouo — Daniel Trila (@dantrila) 25 de junio de 2017

