¿Y si prueban con bajar los impuestos?

P U B L I C







Freddy Gulin

La mejor manera de conocer como están viendo los hombres y mujeres de negocios el futuro de la economía es mirar la tasa de inversión, es decir, qué hacen con su dinero. Eso, es a su vez, un tema clave para avizorar que sustentabilidad tendrá la recuperación. Si la inversión no repunta, el crecimiento más temprano que tarde se quedará sin oxígeno. Luego de haber caído la inversión nada menos que el 5,1% en 2016, se ha quebrado la tendencia. La inversión ha crecido un 3% interanual en el primer trimestre del año, según lo ha informado el Indec la semana pasada. Aun así, hay que decir que la recuperación es suave y lenta, y no es homogénea. Los datos de la consultora IBIM-OJF, del estimador mensual de inversión de Orlando Ferres, reflejaron para Mayo un aumento del 7,7% interanual, medido en términos de volúmenes físicos (descontado el efecto precios), así en lo que va del 2017, acumula una variación de 6% en comparación al mismo periodo del año previo (2016). Para reflejar estos términos y reflejar esos la números podemos decir que la inversión para el quinto mes del año se posiciono en el 21,4% del PBI medido a precios contantes, en números se invirtieron U$S 9.164 millones. Todavía es poco, y todavía muy poco si computamos la famosa Inversión Extranjera Directa (IED): apenas U$S 5.800 millones en 2016, cuando debería rondar nada menos que los U$S 20.000 millones anuales si alcanzáramos los niveles de los demás países de la región, debería ser de. Si bien la gestión actual, ha dado varios pasos para mejor el mundo de los negocios y mejorar el clima comercial en el país, lo cierto es que sigue costando encontrar oportunidades de inversión atractiva por culpa del retraso cambiario y del alto costo argentino, o como lo planteo el Ministro Francisco Cabrera: "la rentabilidad no alcanza a cubrir el riesgo de hundir capital en el país...". Hará falta mucha gestión pública y privada para seguir mejorando las condiciones de negocios y convertir al país en un destino atractivo para la inversión extranjera. Desde la consultora que fundara Rogelio Frigerio, además, dicen que "solo una baja generalizada de impuestos, todos los sectores económicos comenzaran a recuperarse y la economía se expandirá más vigorosamente recuperando el sendero de crecimiento". Ahora bien podemos decir que, en reflejo de estos números del PBI del primer trimestre del 2017 implican que, ¿se inicia una trayectoria temporal en la cual el crecimiento económico se va a ir acelerando sucesivamente trimestre tras trimestre y seguramente la empresas tendrán que ir pensando, en planes de negocios expansivos para el 2018?, ¿hay que pensar en invertir, ampliar la capacidad de producción y tomar gente en el futuro? Lamentablemente la respuesta hoy por hoy a estas dos preguntas es negativa, y la realidad es que la economía no está saliendo de la recesión. En consecuencia, hay que encarar planes de negocios precavidos y conservadores. Con un tono más crítico, desde la misma consultora Economía y Regiones (que Preside Verónica Sosa Ramos), recomiendan a sus clientes que tengan "planes de negocios conservadores". Ideas y opiniones de Freddy Gulin

¿Y si prueban con bajar los impuestos?

Ideas y opiniones de Freddy Gulin

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: