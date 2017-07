La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/jul/2017 La voz de Dios para este tiempo:

Por Luís Rodas











Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos enseñó a distinguir entre el bien y el mal, aunque lamentablemente nosotros los seres humanos optamos por el camino más fácil, pero No el correcto, ya que el mal nos presenta un camino con pésimo final, de un gozo fugaz, porque las cosas que hacemos que no están bien tienen consecuencias, y esas son las cosas por las cuales Dios nos va a preguntar algún día. Se ha encontrado usted alguna vez evadiendo a Dios, ir a la iglesia, orar y/o leer La Biblia? Tal vez por estar luchando con el pecado y los sentimientos de culpa? ¿Estás evitando a Dios? ¿O es que le tienes miedo a Él? ¿O es que El, no es tan importante para ti? ¿O es que piensas que tú no eres muy importante para El? Una reacción común es tratar de evitar la responsabilidad personal, culpando a otros. La culpa No se elimina poniéndola sobre los demás. Cada uno de nosotros, es responsable delante de Dios por sus actos, no importa las circunstancias o quienes estén involucrados. Dice La Biblia, (Gal. 6:7) No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Nuestro pecado jamás es lo suficientemente grande para ocultarnos de Dios; nuestro Padre celestial sigue llamándonos y preguntándonos: "¿Cómo estás?" El sabe lo que hemos hecho, y por qué, pero nos hace la pregunta para que podamos ver nuestra real situación. Jamás permita que la culpa o la vergüenza le hagan esquivar a Dios. El es misericordioso y busca siempre a los que han convertido a sus vidas en un caos, y les habla por medio de Su Palabra, de su Espíritu y de su Iglesia, para que puedan reconstruir sus vidas y estar en armonía. Hay perdón y relación restaurada de parte de Dios, para quienes están dispuestos a escuchar y responder con confesión y arrepentimiento al llamado de Jesús. (Mateo 11:28-30) Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. ¿Cómo estás tú, en este momento, con respecto a Dios? ¿Sabes que como buen Padre, El siempre nos esta esperando? Solo es necesaria una reflexión sobre nuestra situación y luego una decisión de acudir a El, como lo hizo el hijo prodigo. No tengas temor de volver a Él. No te arrepentirás de hacerlo. (Lucas 15:18-20) Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo;……. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Que hermoso es cuando uno tiene fe en Dios y vive en paz con El y con uno mismo. Tú también podrás experimentar esta bendición, acercándote a una iglesia y te expliquen de Jesús, te guíen a leer Su Palabra y establezcas una amistad con El. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Por Luís Rodas



Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: