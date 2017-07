Imagen ilustrativa selección del editor.

"Sentir, que es un soplo la vida, que veinte años no es nada..." "Volver", A. Lepera. C. Gardel Como Ciencia de la Vida, el Ayurveda también se ocupa de aquellas acciones y conductas que podemos poner en práctica para movilizar emociones y rejuvenecer el espíritu (RASAYANAS). Ir al rescate de la memoria emotiva, recordar y re-crear tiempos idos y felices es un potente tónico para el alma. Crecemos por capas, como una cebello, una capa arriba de otra y en las capas interiores siempre está presente el niño que fuimos. Se han hecho experiencias con grupos de gente mayor, volviéndolos en el tiempo, 20 años hacia atrás, recreando el ambiente de esa época con los muebles, vestimenta, comidas, música, aromas, comportamientos y el 100 % de ellos, rejuveneció por fuera y por dentro (menor presión arterial, mayor fuerza física y más felicidad). Volver el tiempo atrás, 20, 30 o mas años mirando los álbumes de fotos, usando una prenda o un perfume que amamos, mirando una película de otra época, más inocente y amable es una caricia para el corazón. Recordar con cariño y nostalgia a seres queridos que ya no están, a otros que se alejaron, permitirse la emoción, las lágrimas que tanto purifican y sanan es un bonito ejercicio espiritual. Bioq. Mónica A. Rímoli Post grado Ayurveda

Ayurveda y Salud:

Volver

Por Bioq. Mónica A. Rímoli

