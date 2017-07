Imagen ilustrativa, selección del editor.

Una vez más, naves extraterrestres acompañaron el prodigio divino. Zeitun, es una ciudad cerca de El Cairo, Egipto, allí, la Virgen María se apareció sobre el techo de una Iglesia Copta construida para conmemorar la presencia en la zona de San José con la Virgen María y Jesús cuando huían de Herodes. Los cientos de apariciones ocurrieron especialmente por las noches, la Santa Madre siempre estaba rodeada por un halo de luz, estos sucesos empezaron el 2 de abril de 1968 y fueron hasta finales de 1970; más de un millón de personas vieron directamente a la Virgen. La tarde del 2 de abril, a las 20:30 hs, dos mecánicos que trabajaban en un garaje enfrente de la iglesia, vieron en el techo de ésta lo que les pareció una monja vestida de blanco en lo alto de la cúpula: "Pensamos que era una monja que se iba a tirar del tejado", declararon. La Virgen estuvo inmóvil y visible durante un buen rato hasta que desapareció. Y como el hecho volvió a repetirse en días sucesivos, al atardecer se reunía ante la iglesia una gran multitud, tanto de cristianos coptos como de musulmanes para contemplar el celestial espectáculo. Entre la gran multitud de asistentes hubo muchas curaciones inexplicables que se atribuyeron a la aparición. Las apariciones venían precedidas por luces misteriosas que solían comenzar un cuarto de hora antes de que Nuestra Señora se aparezca, no sólo la Virgen está rodeada de luz, sino que en torno a ella había muchos puntos luminosos o luces centelleantes, es decir el fenómeno extraterrestre acompañando otro prodigio divino. Estas esferas aparecían a veces encima de la iglesia y otras en unas nubes que se formaban encima de la cúpula. Las naves de plasma se balanceaban encima de la iglesia cuando en todo el cielo no había nada más. Otro interesante detalle del que hablan los testigos es el de los "pájaros" que precedían y acompañaban a la aparición, en realidad se trataba de misteriosas luces según los diversos testimonios: "Eran luminosos"; "volaban a gran velocidad"; "en ocasiones se convertían en puntos de luz"; "Volaban siempre en formación, como una escuadrilla; a veces triangularmente y alguna vez en cruz"; "Nunca se posaban y estaban en perpetuo movimiento, se les ha visto desintegrarse en el aire como si fuesen de vapor". Como siempre cuanta dificultad cultural y censura religiosa para terminar de aceptar que las civilizaciones extraterrestre que nos visitan son los ángeles de las antiguas escrituras. ¿Que son las esferas que se mueven inteligentemente, interactuando con la población y generando efectos luminosos? ¡Que simple que es todo y cuanto escándalo provoca la verdad! La Virgen generada holográficamente por estas naves movía la cabeza como si estuviera saludando, inclinaba el tronco, movía los brazos en señal de bendición y alguna vez se vio que tenía un ramito de olivo en una mano y lo ofrecía a la multitud. En el año 2007 Antonio Urzi filmo el mismo fenómeno en Milan Italia, la aparición de la Virgen había sido anunciado por el contactado Giorgio Bongiovanni quien además esta estigmatizado. Esta documentación quedo filmada y al alcance de todos como aval del mensaje de Fátima. https://www.youtube.com/watch?v=QIhCB5sTSRU En Zeitun ocurrió lo mismo, era frecuente que apareciese en un sitio del techo, permaneciese allí durante un tiempo, desapareciese y al poco rato volviese a aparecer en la otra parte del templo. En una ocasión adoptó la forma de una gran bola de luz y sólo se le veía medio cuerpo como si fuese una pintura. Aquella imagen se fue elevando en el aire hasta disolverse en el resplandor de la Luna que entonces brillaba encima de la Iglesia. También otros fenómenos luminosos se producían durante las apariciones, como la iluminación de la Cruz de la Iglesia, o la presencia de una Cruz de Luz sobre María durante su aparición. La Santa Madre aparece una vez más visible a todos, para reafirmar el mensaje de Fátima luego de 50 años de censura. Aparece en otro continente y en otra cultura, para decirnos que la profecía está más vigente que nunca: La venida de Cristo y el contacto masivo están cada vez más cerca. La humanidad viene siendo preparada desde hace muchos años y Egipto no fue la excepción. Y en Campana también lo estamos haciendo, esperamos su consulta via mail o facebook: lavozdelaguila@yahoo.com.ar / Facebook: LaVoz del águila

La Voz del Águila

Apariciones de la Virgen en Zeitun, Egipto

