El barrio San Sebastián se encuentra sobre el rio Luján, detrás de los barrios Santa Brígida y Las Lomadas. Se encuentra en el partido de Pilar, lindero a Escobar y a Campana. El barrio San Sebastián fue construido directamente sobre el valle de inundación del río Luján, justo enfrente de la zona que Campana ha declarado como zona libre de urbanizaciones para proteger los humedales. Del otro lado del río es partido de Pilar, y el barrio allí implandado no es un riesgo potencial, sino uno bien real. En las inundaciones del año 2014 se desmostró científicamente que el barrio actúa como un dique de contención que impide el normal escurrimiento de las aguas, y produce inundaciones aguas arriba. Así, distintas zonas urbanas de Pilar y Luján sufrieron los embates de las aguas como nunca antes. Conciente de esta situación, el municipio de Pilar intentó incluir al barro San Sebastián en el programa "Diálogos Hídricos" que propone a distintos barrios de ese distrito que inciden negativamente en las inundaciones, la realización de obras para remediar la situación y mejorar sus relaciones con el entorno. Según destacan funcionarios de Pilar, el único barrio que se negó a participar del programa es San Sebastián, "justo el barrio que mas denuncias tiene por obstrucción de humedales en la cuenca del río Luján". Resumiendo la situción, los funcionarios explicaron que estudios de ingeniería realizados sobre el emprendimiento San Sebastián identificaron varias zonas de su superficie que fueron intervenidas por el proyecto urbanístico y que afectan el natural escurrimiento de las aguas. A raíz de ello se le propuso un plan a desarrollar en conjunto con la Comuna para remediar algunas zonas y así evitar que el agua del río desborde hacia los barrios abiertos cercanos en épocas de lluvias intensas. Pero la administración del lugar se negó a colaborar. "Les propusimos restaurar 650 hectáreas que elevaron sobre el humedal del río Luján y preservar las viviendas ya construidas. Dijeron no", explicó el Secretario de Medio Ambiente pilarense, Javier Corcuera, para quien "con San Sebastián no hay diálogo hídrico posible". En esta encrucijada, el Municipio estudia alternativas para intervenir sobre ese emprendimiento, propiedad de la firma Eidico, una de las principales desarrolladoras urbanas del país. Es que lo considera un paso clave para normalizar el curso del río Luján y contribuir a que se disminuya la cantidad de inundados en cada crecida. Por su parte, el Secretario de Participación Ciudadana de Pilar, Gabriel Lagomarsino, propone ir a fondo para resolver el tema: "Si San Sebastián y Eidico se niegan a hacer obras contra inundaciones, neguémosle entonces los permisos que nunca debimos darle", indicó con cierto tono autocrítico.

El barrio San Sebastián en medio de la inundacion de 2014. Al fondo el pueblo de Los Cardales.



Barrio Privado se niega a obras de remediación contra las inundaciones

