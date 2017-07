En el año 1961, tenía vida el Campeonato de los Barrios. Entre algunos de sus protagonistas recuerdo a Sportivo Palermo, Club Academia Unida, Barrio San Cayetano y Club A. La Prida. De ultimo de los citados esta era su alineación: Alvarez; Juarez, Ayerbe; Galmarez, Cruz y Moyano; Cichitti, Acciardi, Márquez, Martinez y Costela. Fue en este club en donde asomó como jugador Omar Pichinelli. En la década del 70 cuando cumplía con responsabilidad su tarea diaria en la desaparecida empresa Agua y Energía Eléctrica Distrito Campana, representó a la misma, con motivo del desarrollo de los Juegos Deportivos Interindustriales, que nacieron en el Club Cometarsa para luego alcanzar notable relieve en el Club Villa Dálmine. Y en una temporada, en cancha de Villa Dálmine, al superar en la final a Reysol S.A. de Zárate, se consagró campeón. Este plantel reunía además del citado a Mario Chichirico de Los Cardales y Nicolás Martinez como arqueros, Carlos Navazzotti, defensor que jugara varias temporadas en Puerto Nuevo y luego también fuera su técnico. Héctor Maggiolo, con su militancia en Villa Dálmine y Puerto Nuevo; Eliseo Paris y Oscar Bottini ambos ex San Lorenzo de Campana, Alirio Gonzalez, Maipú de Zárate y La Prida, Alejandro García, un delantero con pasado en el Deportivo Morón, Jorge Van Pamel, la "Pulga" Ceriani,, un wing de interesante trayectoria en La Liga de Baradero, Blanco y Esquitin de La Liga de Zárate, entre otros valores. En 1975 siguiendo el camino de Villa Dálmine en el año 1961, logró su afiliación en la categoría de Primera "D" de AFA, el Club Puerto Nuevo. Un equipo de ese año era el siguiente: Víctor Von Zeschau; Julio Raboni y Omar Pichinelli; Luis Sténico, Aquino y Hugo Mauro; Guizarelli, Feliciano Fabre, Jacobo Maszuk, Juan Carlos Díaz y Armando Pissinis. Además Miguel Tabia, Cordone, Moreno, C. Diaz, Pilar y Abel Cherey, entre otros. Omar fue un defensor confiable. Guapo, aguerrido, duro de pasar. Llegaba bien al anticipo o a barrer de última. Es que se manejaba con buena colocación. Una falencia por su altura, el juego aéreo. Simple con la pelota en sus pies. Desparejo rendimiento. Confiable. Sus compañeros sabían que tenían un roble atrás. Se integró bárbaro a un conjunto que en ese entonces fue uno de los nuevos protagonistas del ascenso. Omar, un muchacho de barrio, que poco tiempo le costó sentir esos colores azul y amarillo. Hincha de Boca desde la cuna. Y después de conocer bien de cerca el potrero, fue un humilde alumno en La Prida, para luego obtener el título de maestro en Puerto Nuevo. En 1984 se fue a San Pedro a jugar los regionales para el Club Tablense y junto a Carlos Vázquez ex integrante del "Holanda de la C" en Villa Dálmine, salieron campeones. Omar, es una persona que trasunta humildad. El disfrutó de esas vueltas olímpicas. Algo que le quedó pendiente en el campeonato de ascenso de AFA, con la casaca "auriazul". Esa misma que transpiró con cariño en su paso por la fila portuaria. Hablando con él entre otras cosas me señaló; "Cuando llegué a Puerto, el director técnico era mi tío Melero. Yo tenía la convicción que no le podía fallar. Además, por respeto a mis compañeros, si las cosas no me salían, quería ser el primero en salir del conjunto. Con mi tío en la cancha, tenía la misma relación que los demás. Como sería, que un día en una reunión familiar él me señaló: "La verdad que no me defraudaste. Te tenía confianza. No te sientas un privilegiado. No tengas dudas, que si tu rendimiento no era bueno, el primero en salir eras vos". En el 2006 con motivo de la interesante charla que nos diera Horacio Elizondo, auspiciada por Radio City, el conductor de la misma, el colega Ricardo Stecconi, hizo entrega de presentes recordatorios a distintas figuras de nuestro deporte. Y uno de ellos fue para Omar Pichinelli, uno de los históricos de la institución del nombre de película. Una merecida distinción para quien dentro de u rectángulo de juego, siempre fue todo un ejemplo no solo por su derroche de energía sino también como buen compañero para los demás integrantes del grupo en el que le tocara participar.

OMAR PICHINELLI JUNTO A JACOBO MALASZUCK Y CARLOS NAVAZZOTTI



Por el camino del recuerdo:

Omar Pichinelli

Por Héctor A. Taborda

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: