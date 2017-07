Rincón Tuerca

P U B L I C





E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com SUPER TC 2000: La categoría llega hasta el Autódromo de Rafaela en la provincia de Mendoza durante este fin de semana para llevar adelante otra carrera del campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". TIEMPO: Si el auto está terminado listo para sumarse a la Clase Dos de Alma no se entienden muy bien porque aún no está en pista. Algunos dicen que por cuestiones de tiempo el piloto no puede sumarse a la alta competencia y Campana pierde tener otro representante. RESULTADOS: Aunque los resultados no son los deseados la familia del piloto decidió continuar con el mismo preparador por una cuestión de amistad y de seguir apostando a quien siempre estuvo acompañándolos en esta propuesta del karting. AMIGOS FIAT 1,4: La monomarca llega hasta el autódromo capitalino para desarrollar otra carrera del campeonato. Desde las 16 horas se larga la final donde utilizan el circuito número cinco. PACIENCIA: En el equipo están preocupados con su piloto Gabriel De Lucca que le sucede algo extraño cuando desde arriba de su karting en plena carrera se le cruza un pájaro se desconcentra y pierde la paciencia poniéndose nervioso y a veces comete algunos errores. Mirá vos! RELACION: La relación no está bien con periodista deportivo de trayectoria y la actual comisión directiva abocada al mundo del automóvil ante algunos planteamientos desarrollados por el personaje mencionado fuera de lugar que molestó mucho en el seno de dicha comisión. Que no cunda el pánico! FORMULA E: La categoría volvió a la actividad en este fin de semana con la competencia del Gran Premio de Bélgica. DURO: Resultó extraño pero aconteció, lo concreto es que el lechón asado en el taller "El Templo" traído por Taborda para festejar el triunfo de Miquea resultó estar muy duro a la hora de comer, a tal punto que un ex reconocido piloto casi pierde la dentadura al intentar poder probar un bocado. Nadie entiende que ocurrió pero lo concretó que fue un papelón no fácil de olvidar. Como dijo Santucho, al final lo barato sale caro. TURISMO ZONAL PISTA: Nueva presentación de la categoría en el autódromo de Buenos Aires con sus dos clases en este fin de semana. Desde las 10 hs arrancan con la clasificación. MARCHA: La competencia en la playa del Hipermercado ya está en marcha así lo anunciaron días a atrás los organizadores de tal evento que lo recaudado será para la cooperadora del Hospital y se espera la participación de varios ex pilotos que prometieron su presencia hasta el ahora hombre abocado a la política como Ariel Mosqueira. PUESTO: Tras la carrera de la clase GTA del TC Regional el zarateño Ignacio Tártara se ubicó en el puesto décimo con la Dodge con motor Ford que arman en su taller de la Ruta 193 junto a su padre "Juanjo" encargado de la planta impulsora. SEGUIR: Por el momento es imposible volver a encontrar arriba de un auto de carrera a Mariano Giozzi que está abocado a seguir de cerca la carrera deportiva de Ignacio Lopez en karting donde el pibe campanense viene desarrollando su actividad en la categoría Prokart. TC MOURAS: En este fin de semana vuelve a la actividad la categoría que con su habitual parque de autos realiza otra fecha del certámen en el autódromo de Olavarria. Desde las 11 hs televisa a través del programa "Carreras Argentinas" la TV Pública. BUSCAR: Ivan Gonzalez sigue buscando la manera de sumarse a la categoría GT900 a bordo de un Fiat 600 auto que busca la forma de encontrar el ideal para regresar a la alta competencia donde el representante de Zárate sigue ansioso con esta posibilidad. FORMULA RENAULT: La categoría Escuela del Automovilismo Nacional desarrolla este fin de semana otra fecha del calendario en el autódromo de Mendoza donde televisa el programa "Carburando" desde las 10.30 hs por Canal 13. GANADORES: Tras su paso por el autódromo capitalino por parte del TC Regional los ganadores fueron en la Clase GTA: Roberto Caggiano mientras que en la Clase GTB el triunfo recayó en Carlos Perez con otro parque interesante de autos que dejó conforme a los dirigentes de la categoría. EXPLICAR: No se dieron explicaciones de ninguna de las dos partes pero lo concreto es que Alejandro Nasello dio un paso al costado en la comisión directiva que hoy rige los destinos de los pilotos asociados del karting del Oeste donde fue una pieza importante en el crecimiento de la categoría. FORMULA 07: El autódromo porteño tendrá este fin de semana la presencia de la categoría con sus dos clases y su habitual parque de autos. Desde las 9 hs arrancan con la clasificación. DECISION: Luego de una decisión tomada por los dirigentes del Turismo Nacional en orden conjunta con sus pares del autódromo capitalino se decidió no correr en dicho autódromo como estaba programado en su momento donde se pensaba utilizar el circuito número doce. JEFE: Ya está todo encaminado para que German Henze este en la próxima carrera de Enduro con todo su equipo que comanda el popular "Service Sister" Moyano desde su condición de jefe de esta estructura deportiva. DESAFIO ABARTH: La monomarca llega este fin de semana al autódromo de Mendoza para encarar otra doble fecha del campeonato. Desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa "Carburando". REUNION: Cuando menos se esperaba tras todo lo que ambos protagonistas dijeron en su momento en los medios locales, días atrás se reunieron y tras aclarar la situación tanto Juan Tardito como Horacio Romay terminaron en buenos términos dicho encuentro. RETORNAR: Esto posibilitó que a partir de ahora el preparador Horacio Romay retorna a la categoría de Karting Kart Plus con su equipo y sus vehículos a la clase potenciada. FORMULA METROPOLITANA: En el autódromo: "Hnos Emiliozzi" de Olavarría la categoría llega para encarar otra fecha del campeonato con su limitado parque de máquinas. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". TERMINAR: Tras la carrera en el autódromo capitalino el zarateño Emilio Gobetto terminó en el puesto décimo tercero con la Chevy en la Clase GTB en la última competencia. El flaco se mostró conforme con sus resultados. GT 2000: La categoría desarrolla este fin de semana otra fecha del campeonato con su limitado parque de máquinas en el autódromo de Olavarría. ROTAX BS AS: Esta especialidad del karting encara este fin de semana con todas sus clases otra carrera del campeonato en el kartódromo capitalino donde desde las 10 hs arrancan con la clasificación. HABLAR: Cuentan que el peluquero oficial del equipo del auto del TC Bonaerense que conduce Juampi Galliano tiene en vilo a su clientela hablando de automovilismo mientras los atiende. Entre rebajes, cambios, frenajes y aceleración Don Marcelo tijera en mano lleva adelante su trabajo en el local de la calle Jean Jaures. PREMIOS: Ya dimos cuenta de la cena organizada por el Zárate Auto Moto Club en esta sección donde hubo un total de noventa comenzales para poder festejar el Día del Piloto donde se entregaron premios en diferentes sorteos. GANAR: Entre los ganadores el dirigente del club del Primer Automóvil el señor Moreira se ganó un vale por un bono de compra que decidió canjear por una caja de alfajor al igual que su futuro yerno Gabriel que fue acreedor de un frasco de mermelada lo que la familia vivió un fin de semana muy dulce. KART PLUS: La categoría visita una vez más el kartódromo de Zárate para llevar adelante en el día de hoy otra fecha del campeonato donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. ESPERAR: Con el auto listo para las cupecitas del TC Bonaerense habrá que esperar cual será la definición de Emilio Gobetto para sumarse a la categoría en la próxima presentación en el autódromo de Roque Perez el venidero fin de semana. El flaco está con ganas pero dicen en el equipo que le cuesta tomar la decisión final. TC PISTA MOURAS: Nueva propuesta de la categoría con su habitual parque de autos durante este fin de semana en el autodromo "Hnos Emiliozzi" de Olavarria donde la TV Pública desde las 11 hs televisa a traves del programa "Carreras Argentinas". GIRAR: Finalmente el piloto flamante de la categoría GT 900 ya estuvo girando por casi ochenta vueltas en el autódromo de Baradero donde Gonzalo Conti se sacó las ganas y poder demostrar que el robusto piloto tiene todo para estar en la alta competencia. PRUEBA: Tras la exigente prueba todo el equipo quedó convencido que hay que mejorar distintas situaciones en el auto y habrá que mejorarlo para ser lo competitivo que exige la categoría. En principio la idea es pensar en la próxima temporada y trabajar con tranquilidad. DETENIDO: Por el momento los predios para realizar un autódromo en la vecina ciudad de Zárate está detenida y se espera que desde el ámbito político se decida darle el curso deseado por los dirigentes del Zárate Auto Moto Club.

Rincón Tuerca

