Inclusión: Personas con discapacidad comienzan a trabajar en el Municipio

El intendente Abella les dio la bienvenida a los ingresantes. "Es mi primer trabajo y es súper positivo para todas las personas con discapacidad que nos den un lugar", comentó Milagros Zaviska, quien se sumó al programa de entrenamiento laboral. Los nuevos empleados se insertarán en las direcciones de Discapacidad, Tránsito, Empleo y CIMoPU.

Siete personas con discapacidad de la ciudad ingresaron a trabajar en distintas dependencias del Municipio en el marco del programa "Entrenamiento para el Trabajo" del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Por tal motivo, el intendente Sebastián Abella reunió a los ingresantes en el Salón Ezio Mollo del Palacio Municipal para darles la bienvenida junto a la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; los secretarios Marcos Bongiovanni (Desarrollo Social) y Abel Milano (Seguridad y Prevención Ciudadana); y la subsecretaria de Desarrollo Territorial, Romina Buzzini.

Este programa, que tiene como objetivo promover una sociedad más inclusiva, justa e igualitaria en el sector público, fue impulsado por la Subdirección de Empleo y Economía Social, junto a la Dirección de Discapacidad.

Los nuevos empleados trabajarán en las Direcciones de Discapacidad, Tránsito, Empleo y en el CIMoPU.

En este marco el jefe comunal expresó su satisfacción por la adhesión al programa y comentó: "Es un orgullo poner en marcha este programa nacional en el Municipio ya que nos da la posibilidad de incluir en el ámbito laboral a personas con discapacidad. Ellos y sus familias están felices y eso para mi es muy gratificante."

"Estoy muy contento de que hayan estado presentes los secretarios –agregó- porque es muy importante que el jefe directo de cada área conozca al personal que ingresa y poder interactuar con ellos."

A su turno, la subdirectora de Empleo, Nancy Alberici, explicó que "este entrenamiento para el trabajo consta de cuatro horas diarias de lunes a viernes en un puesto municipal y cobrarán su mensualidad a través de una cuenta del Banco Nación, mientras que el Municipio aporta el seguro" y adelantó que se seguirán sumando más personas con discapacidad.

Por su parte, la directora de Discapacidad, Margara Pons, enfatizó que "es muy importante incorporar a personas con discapacidad, esto demuestra el compromiso del Municipio de generar una ciudad inclusiva, dando el puntapié inicial para incentivar al sector privado a sumarse al programa."

"Este es mi primer empleo y es súper positivo para todas las personas con discapacidad que nos den un lugar para trabajar", comentó Milagros Zaviska, quien se suma al área de Discapacidad.

"Estoy muy contento con esta oportunidad laboral que esperé durante años. Que hoy me llegue, a los 50 años, es una alegría inmensa", dijo Sandro Esquivel, que realizará tareas en el CIMoPU, junto a Omar Purga, quien expresó: "Cuando me dieron la noticia me emocioné mucho porque estuve tres años sin trabajar."

Y Gladis Martínez, quien trabajará en Tránsito, mencionó que "estoy muy entusiasmada y agradecida con el intendente Abella que hizo que todo esto sea posible."

A Empleo, se sumará Rocío Smetana, quien afirmó que "estoy feliz de poder tener mi primer trabajo, de experimentar cosas nuevas y de adquirir nuevos conocimientos."

Hacia el final, Marita Nabais y Susana Ferulano, del Grupo Esperanza, destacaron la importancia del empleo en personas con discapacidad: "Es fundamental generar una base laboral para proyectar su futuro, por lo que estamos muy agradecidas con el Municipio por la iniciativa."

