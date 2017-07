A ellos se sumaron obreros químicos y de otros gremios. Lograron que Trabajo de Nación intervenga: hoy habrá una audiencia a las 16 horas. Tras los despidos en la Central Nuclear de Atucha, cientos de trabajadores se manifestaron este lunes en la rotonda de acceso a la vecina ciudad de Zárate, a donde llegaron marchando a lo largo de la Av. Lavalle. Se trató en su gran mayoría de aliados a la Seccional Zárate de la UOCRA, aunque también había químicos, representantes metalúrgicos y de otros gremios nucleados en la CGT Regional. Con banderas de la Unión Obrera de la Construcción y quema de gomas en la rotonda, los manifestantes protestaron contra unos 600 despidos en la Central Nuclear Atucha y la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM). La marcha surgió de una asamblea realizada por unos 1.500 trabajadores a las 8:00 de este lunes, en medio de un fuerte malestar porque el ministerio de Trabajo bonaerense no dictó la conciliación obligatoria que habían reclamado el viernes. Finalmente, la protesta logró que el Ministerio de Trabajo de Nación intervenga: hoy habrá una audiencia en la mesa de negociaciones de la Delegación Zárate a las 16 horas. La semana pasada, habían fracasado las charlas en la cartera de Provincia. Ayer dirigentes sindicales se entrevistaron con el secretario de Gobierno del Municipio de Zárate, Rosario Bay, quién manifestó el apoyo oficial y repasó las gestiones que se están realizando ante la grave situación. Recientemente, y a diferencia de lo ocurrido en Campana, en Zárate fue declarada la Emergencia Laboral. La medida fue acompañada por fuertes críticas al Gobierno nacional. Hoy los trabajadores de la UOCRA volverán a manifestarse en la ronda de Ruta 6, a la espera del encuentro de Trabajo que, esperan, les depare respuestas. Fuentes sindicales explicaron que los contratos que no tendrán continuidad corresponden a unos 500 trabajadores de la construcción y unos 137 de mantenimientos, afiliados estos últimos a la Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (Uecara). Referentes de la Uocra y de Uecara habían mantenido reuniones las semanas anteriores con el subsecretario nacional de Energía Nuclear, Julián Gadano, pero no hubo acuerdo para la continuidad de los contratos. Los gremios pedían la continuidad de los contratos hasta tanto se avance con la firma del contrato con China para la construcción de la cuarta central nuclear en Zárate. El presidente Mauricio Macri había acordado en mayo en Beijing con el CEO de China National Nuclear Corporation (CNNC), Wang Shoujun, que en enero próximo comenzará la construcción de la central nuclear Atucha III en Zárate, mientras que en Río Negro se levantará la quinta en 2020.

