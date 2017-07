P U B L I C



Aunque todavía le falta un pasito para asegurarse la permanencia en la segunda categoría del fútbol argentino, el Violeta ya respira con mayor holgura y llega al choque frente a Central Córdoba con la posibilidad de concretar el objetivo. "Este equipo ha demostrado que puede", remarcó Ezequiel Cérica luego de la victoria en José Ingenieros. A comienzos de mayo, luego de esa racha de seis derrotas consecutivas que lo hundió en la lucha por la permanencia, en Villa Dálmine se vislumbraba un futuro complicado, con partidos en los que no podía dejar escapar puntos si quería mantenerse en la segunda división del fútbol argentino. Uno de ellos era Central Córdoba de Santiago del Estero, que este viernes visitará Campana por la fecha 42 del campeonato del Nacional B. Sin embargo, el Violeta llegará a este compromiso con una tranquilidad impensada por aquellos días. Es que tras esa seguidilla de derrotas inició una racha en la que obtuvo 15 puntos en sus últimas 9 presentaciones, sostenida principalmente por el rendimiento del equipo luego de quedar libre. Es que posteriormente a esa jornada, disputó seis encuentros, de los cuales ganó tres, empató dos y apenas perdió uno. Por eso, hoy, cuando todavía restan cinco fechas, apenas necesita tres puntos para asegurarse la permanencia sin depender de otros resultados. "Tuvimos que pasar situaciones de nervios bastantes importantes, porque hubo un momento en que esto pintaba feo. Pero habíamos dicho que cuando llegase la fecha libre íbamos a tener diez para trabajar e íbamos a poder acomodar un montón de cosas. Y después de que quedamos libres, trabajamos y el equipo arrancó", señaló el DT Felipe De la Riva luego de la victoria 2-1 sobre Almagro del pasado sábado. Igualmente, el entrenador no se mostró relajado. Por el contrario: entiende que estos cinco partidos que restan en el campeonato también son una gran oportunidad para iniciar la próxima temporada con mayor holgura: "Quedan 15 puntos por delante y les tenemos que dar mucha importancia, porque el año que viene descienden seis y estaría bueno empezar a sumar desde ahora para no vivir nuevamente la misma situación, que es bastante traumática y estresante", explicó en declaraciones a FM Radio City Campana. Y sobre el encuentro ante Almagro, el uruguayo (que dirigió al Tricolor en las primeras 27 fechas del actual campeonato del Nacional B) señaló: "Hicimos un buen partido. Teníamos la suerte de conocer bien y mucho al rival, por lo que presumíamos por dónde podíamos lastimarlos. Y salió todo bien. Así que agradecidos con los jugadores que están atravesando un gran momento y se están brindando semana a semana con mucho trabajo". UNA DUPLA INTRATABLE Una de las claves para la victoria sobre Almagro en José Ingenieros fue el trabajo de la dupla de ataque que conforman Pablo Burzio y Ezequiel Cérica, autores de los dos goles del Violeta. "Cuando decidí poner a Burzio de punta hablábamos con ellos y les dijimos que queríamos tener una dupla de ataque con ellos dos. Y trabajamos para que sean una dupla. Hoy se entienden y se manejan bien. Conseguimos dos delanteros que no están jugando para sí, sino que se consolidaron como dupla y se manejan bien entre ellos", contó De la Riva respecto al rendimiento que han mostrado sus dos referentes de ataque. Por su parte, Burzio destacó las indicaciones que les brindo el DT en la previa al choque con Almagro: "Ellos jugaban muy adelante y Felipe nos había advertido de eso, así que la idea era que Pastel se mueva delante de los centrales y yo pudiera hacer diagonales a espaldas de ellos. Por suerte se dio de esa forma". En tanto, Cérica también destacó el entendimiento que ha logrado con Burzio y, a su vez, lo hizo extensivo al crecimiento mostrado por todo Villa Dálmine: "Estamos muy firmes atrás y con mucha solidez, este equipo ha demostrado que puede. Vamos por buen camino y ya casi cumplimos con el primer objetivo, que es dejar al club en el Nacional B". "Pastel" se mostró feliz por el golazo convertido ("Hacía rato que no metía uno así"), pero sobre todo porque la lesión que lo obligó a perderse el partido ante Ferro no lo molestó: "Por suerte la rodilla me respondió bien". Finalmente, el capitán Violeta en la tarde de José Ingenieros se refirió al choque del viernes frente a Central Córdoba: "Tenemos una final por delante, pero llegamos más tranquilos, porque ellos van a tener más obligaciones que nosotros".

¿QUÉ LE FALTA PARA LA PERMANENCIA? Con el triunfo sobre Almagro y la victoria de Douglas Haig anoche en Santiago del Estero (venció 3-2 a Central Córdoba como visitante), el Violeta quedó a un paso de asegurarse la permanencia en el Nacional B. Y lo puede concretar en la próxima fecha diferentes formas. ¿La positiva? En caso de vencer el viernes a Central Córdoba en el estadio de Mitre y Puccini por la fecha 42. Ahora, en el peor de los escenarios, Villa Dálmine también tiene grandes posibilidades de continuar en la divisional, porque si no suma ningún punto de aquí al final del campeonato, igualmente se mantendría en el Nacional B si, por ejemplo, se dan dos de estos cuatro casos: 1) Si Douglas Haig no consigue los 15 puntos que tiene por delante. 2) Si Independiente Rivadavia de Mendoza saca menos de 13 puntos en estos 15 que le quedan en juego. 3) Si All Boys obtiene menos de 12 puntos de los 18 que le quedan en juego. 4) Si Juventud Unida de Gualeguyachú logra menos de 10 puntos de los 15 que le quedan en juego. Por el fixture que resta en esta temporada del Nacional B, uno de estos cuatro casos ya está garantizado, dado que Douglas Haig e Independiente Rivadavia se enfrentarán entre sí en la fecha 43. En tanto, Atlético Paraná y Central Córdoba (dos de los que ascendieron al Nacional B en 2014 al igual que Villa Dálmine) ya no pueden alcanzar al equipo de De la Riva en la tabla de los Promedios.

