Alejandra Dip

El Viento trae aires nuevos con movimientos y cambios. Comunica y viene a dar un mensaje.Escuchar nuestro ritmo interno, nuestro pulso. Habla con la verdad. Viento 3. El viento vibrando al unísono con el tono 3 nos pide por parte doble escuchar nuestro pulso interior para poder clarificar nuestro mensaje,para poder ser coherentes entre lo que golpea en nuestro pecho y lo que mostramos para afuera. Fusión entre lo que recibimos y trasmitimos. Día para comunicar de forma ágil, fácil, que todo fluya. Hoy poseemos el Don de la Expresión. Sinceros, frontales, honestos hablar sin filtrar, lo que nos llega directo desde el corazón. Estamos perceptivos para poder recibir el estado de ánimo del que esté a nuestro lado, en nuestro entorno y brindar palabras de aliento si es que lo necesita. Conectados, armando redes, con personas y situaciones, no solo para el bien propio sino también para el de nuestro prójimo. A controlar los aires, para que este viento no se transforme en un huracán que arrase todo a su paso. No está permitido cortar el cable de conexión con nuestro interior. Nada de hipocresía, ni caprichos, ni lleva y trae, ni chismes, teléfonos descompuestos, enredos de palabras. Ojo con entrar en discusiones y que se suelte la cadena , porque es difícil volver, de aquello que dijimos intempestivamente. Entramos en los últimos días del año TORMENTA 11, YA EMPIEZA A MEZCLARSE LA ENERGÍA CON LA DEL NUEVO AÑO SEMILLA 12 QUE COMIENZA EL 26/7 , todo se potencia, la TORMENTA intenta dar sus últimos coletazos. A veces las colas de las Tormentas son las más fuertes, las que dejan secuelas. ESTOS DÍAS SE PUEDEN GENERAR LOS CAMBIOS QUE SE VENIAN GESTANDO Y NO HABIAN PODIDO CONCRETARSE. LOS ÚLTIMOS 20 DÍAS DE LA TORMENTA TRANSFORMADORA, LIBERADORA. TORMENTA +VIENTO= MAS QUE AIRE, HURACÁN! Excelente día para relaciones públicas y para decir eso que tanto anhelamos decir, con la palabra justa, a la persona indicada. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar https://t.co/A3gSHXUfHp — alejandra dip (@turcadip) 4 de julio de 2017

Calendario Maya:

Viento 3 - Energía del Martes 4/7/2017 - Trecena del Sol

Por Alejandra Dip

