CBC de la UBA en Campana: este lunes se abre la inscripción para el segundo cuatrimestre

Será hasta el jueves 13 de 17.30 a 21.30 en la sede de la Escuela Nº 16. La jefa de Gabinete anunció que el Municipio pondrá a disposición de los alumnos clases de apoyo y orientación vocacional durante las vacaciones de invierno. Este lunes se abre la inscripción para cursar el segundo cuatrimestre del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en Campana. Según informaron desde Jefatura de Gabinete, la inscripción será en la sede de la Escuela Nº 16 (25 de Mayo 1290) de lunes a viernes de 17.30 a 21.30 para aquellos que no se pudieron anotar en la primera instancia. Los que cursaron el primer cuatrimestre, en tanto, tendrán que reconfirmar la asistencia a la segunda etapa del ciclo lectivo para efectuar la asignación de cursos. Y los que deseen hacer cambio de carrera lo deberán realizar en esta instancia. En todos los casos, el lugar para realizar el trámite es la Escuela Nº 16 (de 17.30 a 21.30) y la fecha límite es el 13 de julio. Los requisitos para inscribirse son: foto 4x4; original y fotocopia del DNI actualizado; original y fotocopia del título secundario legalizado por la Dirección de Títulos y Planes de la UBA (Uriburu 950, CABA); y en el caso de no tenerlo, la constancia de título en trámite que acredite haber finalizado el secundario sin adeudar materias. "Las materias que se dictarán en la segunda instancia del ciclo lectivo son Matemática, Química, Biofísica, Sociedad y Estado, Pensamiento Científico y Biología", detalló en conferencia de prensa la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz. Y señaló que un grupo de profesionales de Campana Joven realiza en Castilla 393 entrevistas y charlas con los alumnos con el objetivo de detectar sus necesidades en pos de un mejor desarrollo académico. "Estas reuniones de consultoría, que se dan exclusivamente en nuestra ciudad, son los días martes de 9 a 11:30 y jueves de 14 a 16:30", informó Schvartz, quien se mostró muy satisfecha con los resultados del primer cuatrimestre. "En comparación a los CBC que se dictan en otras localidades, la continuidad en la sede de Campana es alta. De los 300 alumnos que se anotaron en marzo, 200 ya están confirmados al segundo cuatrimestre; esto se debe al trabajo articulado que estamos llevando adelante desde el Municipio con el equipo del CBC y los docentes", enfatizó la funcionaria. Y añadió: "Es muy importante acompañar a los jóvenes de manera integral para que no se frustren, porque a veces, ante un fracaso en un parcial deciden abandonar la carrera y nosotros los apoyamos para que continúen esforzándose, demostrándoles que todo es posible." Sobre las consultorías, la psicóloga Floreana Ferrari dijo que "el objetivo es brindarles a los chicos un espacio de soporte para que puedan concretar su objetivo de estudiar, ya que para los que vienen del secundario a veces no es sencillo." Y la licenciada Bernarda Trueba comentó que "estamos buscando la manera de articular entre la escuela secundaria y el CBC para que los alumnos que comienzan a estudiar estén lo más preparados posible ya que, por lo general, el material de estudio y las exigencias son mayores."

La jefa de Gabinete encabezo la conferencia de prensa. TALLERES EN VACACIONES DE INVIERNO Con el propósito de brindar mayor seguridad y conocimiento en las materias Biofísica, Química y Matemática, durante las vacaciones de invierno dictarán clases de apoyo los días martes de 13:30 a 15:30; los miércoles de 9:30 a 12:30; los miércoles de 10 a 11:30 y los viernes de 14 a 15:30 en la sede del CBC. Asimismo, brindarán talleres de orientación vocacional para los inscriptos al segundo cuatrimestre que dudan de la carrera universitaria. A este acompañamiento integral, se le suman los talleres de metodología de estudio y la consultoría de Campana Joven. "Todas las herramientas que brinda el Municipio demuestran el compromiso del intendente Sebastián Abella con la educación en pos de brindar un mejor desarrollo académico en los alumnos", concluyó Schvartz. Hoy anunciamos con mucha felicidad las fechas de inscripción al CBC para el 2do cuatrimestre. Los esperamos del 3 al 13 de julio! pic.twitter.com/i1QVuv5CU3 — Mariela Schvartz (@MarieSchvartz) 30 de junio de 2017 #Ahora la jefa de Gabinete @MarieSchvartz anuncia fechas de inscripción al CBC para el 2do cuatrimestre pic.twitter.com/va93GTzp7B — MunicipalidadCampana (@campanagov) 30 de junio de 2017

CBC de la UBA en Campana: este lunes se abre la inscripción para el segundo cuatrimestre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: