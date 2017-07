Luego de largar 17º, el piloto de nuestra ciudad avanzaba a buen ritmo y estaba a un paso de ingresar al top ten en Rafaela. Pero sufrió un desperfecto en su neumático delantero izquierdo. Afortunadamente, a pesar de perder el control del Toyota, no protagonizó ningún accidente. Faltaban cinco vueltas para el final de la carrera del Súper TC2000 en el veloz autódromo de Rafaela cuando, en el relanzamiento por auto de seguridad, antes de una de las chicanas, el Toyota Corolla #28 salió despedido y, cruzado a 45 grados, fuera de control, superó a varios autos. Afortunadamente, sin impactar a ningún otro competidor ni al paredón del curvón. "Goma delantera izquierda rota por bloqueo. Contento por no lastimar a ningún colega. Perdí el control a 290 (km/h)…", contó Matías Milla en Twitter sobre ese incidente que le costó su buena andar en pista. Es que el piloto de nuestra ciudad había largado 17º después de un sábado negativo, pero había podido avanzar hasta el 11º lugar durante la emocionante carrera disputada en el veloz autódromo santafesino. "Venía para sumar bien", expresó el Negro, quien concluyó en el puesto 23 con tres vueltas menos. La carrera, con muchos vaivenes, terminó en manos de Emiliano Spataro (Renault Fluence), mientras que en segundo lugar se pudo acomodar Matías Rossi (Toyota Corolla). En tanto, el podio también tuvo a Facundo Chapur (Peugeot 408). El top ten en pista lo completaron: 4º) José Manuel Urcera (Citroen C4), 5º) Leonel Pernía (Renault Fluence), 6º) Facundo Ardusso (Renault Fluence), 7º) Matías Muñoz Marchesi (Peugeot), 8º) Mariano Werner (Peugeot 408), 9º) Esteban Guerrieri (Citroen C4) y 10º) Facundo Conta (Chevrolet Cruze). Con estos resultados, el campeonato de pilotos ahora es liderado por Mariano Werner, quien corrió sin el alerón y pudo sumar para llegar a los 92 puntos. En tanto, como escolta quedó Matias Rossi, con 91. Más atrás quedaron: 3) Agustín Canapino, 85,5 puntos; 4) Facundo Ardusso, 85 puntos; y 5) Emiliano Spataro, 81 puntos. Por su parte, Matías Milla se ubica 16º con 25 unidades. La próxima cita de la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional será el 29 y 30 de julio en el autódromo de Oberá, provincia de Misiones.

Súper TC2000; en plena levantada, Matías Milla rompió una goma a 290 km/h

