Ante "El Semillero del Mundo" se destacó el triunfo de la Sexta División: 3-2 como visitante para quitarle el invicto a su similar de La Paternal. Por la octava fecha (primera de la segunda rueda) del Torneo de Juveniles del Nacional B que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Villa Dálmine volvió a medirse con Argentinos Juniors, una de las instituciones que mejor trabaja en divisiones inferiores. Por eso, que los chicos Violetas hayan perdido en cinco de seis encuentros no sorprende tanto como la gran victoria que logró la Sexta División, que derrotó 3-2 como visitante a su similar del "Bicho", al que además le quitó el invicto. Los resultados, formaciones y goleadores de la jornada del sábado fueron: CUARTA DIVISIÓN. En el primero de los partidos disputados en CEFFA, Villa Dálmine cayó 3 a 2 ante Argentinos en un encuentro en el que marcaron Claudio López y Federico González para el Violeta. El equipo dirigido por Mauro Barragán formó con: Patricio Guidi; Matías Benítez, Cristian Enríquez, Dante Di Benedetto, Lucas Medina; Augusto Colaneri, Leonardo Maciel, Claudio López, Federico González; Alfredo Dinelli y Germán Águila. En tanto, como relevos estuvieron: Francisco Lucuman, Elías Grassi, Franco González, Jonathan Pereyra, Julián Gómez, Jonathan González y Francisco Nouet. QUINTA DIVISIÓN. En esta categoría, Villa Dálmine perdió 4-0 ante Argentinos. La formación dispuesta por el DT Orlando Perazzo fue: Rodrigo Nicasio; Leandro Pérez, Iván Potoski, Leonel Montani, Nicolás Rapuzzi; Nicolás Colombano, Facundo Ferreyra, Jesús Portillo, Alexis González; Gastón Martiré y Jesús Guzmán. En tanto, en el banco de suplentes estuvieron: Lautaro Lezcano, Ignacio Mastrogiovanni, Juan Cruz Rodríguez, Manuel Yona Traini, Agustín Martínez, Thomas Solís y Martín Brites. SEXTA DIVISIÓN. La gran alegría de la jornada para el Violeta: victoria 3-2 con goles de Guillermo Rodríguez (p), Lázaro Vitale y Camilo González. De esta manera, en esta categoría, Villa Dálmine le quitó el invicto a Argentinos y se colocó a tan sólo un punto de distancia del "Bicho" en las posiciones. La formación del equipo dirigido por Mauro Barragán fue la siguiente: Francisco Guerrero Pacheco; Valentín Dimare, Alan Giuliani, Guillermo Rodríguez, Marco Castrellón, Braian Crespiel, Camilo González, Maximiliano Díaz Cerkvenic, Juan Ignacio Varela; Federico Lemucchi y Lázaro Vitale. En tanto, entre los relevos estuvieron: Joan Manuel Galán Gaido, Alexis Medrano, Luciano Sotelo, Juan Segundo Pereyra, Matías Falconi e Iván Rius Rius. SÉPTIMA DIVISIÓN. En el primero de los partidos disputados en el predio Héctor Fillopski de nuestra ciudad, Villa Dálmine perdió 3-0 ante Argentinos. La formación Violeta fue: Walter Godoy; Valentín Melo, Alejo Fuentes, Matías Benítez, Mauro Sánchez; Facundo Milano, Ezequiel Baldovino, Santiago Antivero, Gonzalo Leguizamón; Mateo Vera e Isaac Grabinski. En tanto, los relevos del equipo que conduce Lucio Filomeno fueron: Franco Rabuffetti, Bruno Zacarías, Diego García, Tomás Stantero, Alexis Romero, Agustín Machado y Matías Gómez. OCTAVA DIVISIÓN. En esta categoría, Villa Dálmine perdió 4-2, marcando Álvaro Ferricioni los dos goles del Violeta. La formación dispuesta por el DT Rodrigo Drago fue: Nicolás Ayala; Iván Barreras, Lucio Benítez, Rodrigo Esteban, Alex Umeres; Santiago Patroni, Diego Vitale, Valentino Guidi, Jorge Báez; Diego Flores y Álvaro Ferriccioni. DT: Rodrigo Drago. En tanto, como relevos estuvieron: Faustino Deza, Tomás López, Federico González Forte, Joaquín Coronado, Nahuel Núñez, Maximiliano Fernández y Fabrizio Diz. NOVENA DIVISIÓN. Finalmente, en la más pequeña de las categorías, Villa Dálmine perdió 2-0 ante Argentinos Juniors. La formación de los dirigidos por Maximiliano Rama fue la siguiente: Gerónico Viana; Juan Bautista Zárate, Mateo Cejas, Santiago Melo, Tadeo Aguirre; Talo Colletta, Ignacio Contrera, Renzo Umeres, Valentín Albano; Facundo Vázquez y Joaquín Alegre. En tanto, entre los suplentes estuvieron: Faustino Deza, Tomás Lari Goris, Facundo Domaine, Ignacio Pérez, Elías Samaniego, Álvaro Tes y Jeremías Rivero.

Fútbol Juvenil:

Los juveniles de Villa Dálmine enfrentaron a Argentinos

