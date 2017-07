Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del miércoles, 05/jul/2017. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del miércoles, 05/jul/2017. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Docentes: los gremios aceptaron la propuesta y hay acuerdo con Provincia Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

La oferta del 24% de aumento salarial había sido presentada la semana pasada. Ayer, los sindicatos confirmaron la aceptación, aunque reiteraron críticas a la administración de la gobernadora Vidal, quien destacó que el conflicto se cerró "con los chicos en las aulas". Los gremios docentes bonaerenses aceptaron ayer la oferta de aumento salarial del 24% formulada por el gobierno de María Eugenia Vidal la semana pasada, con lo que quedó zanjado el conflicto por el cual hubo 17 paros desde el mes de marzo. Con la aceptación de la propuesta de los gremios de maestros bonaerenses se cierra el conflicto entre los educadores y el gobierno provincial que se extendió durante casi seis meses. La respuesta fue dada a conocer por los maestros tras un congreso extraordinario que realizó la FEB y plenarios de secretarios generales llevados a cabo por SUTEBA. LA OFERTA En el encuentro paritario, que se llevó a cabo el miércoles pasado en La Plata, los representantes gubernamentales formularon una propuesta de aumento de 21,5% a ajustarse con una cláusula gatillo, más un bono de 1.600 pesos por cada cargo, en 2017. Además, ofrecieron una compensación del 2,5 por ciento correspondiente a 2016 y las sumas ya adelantadas a cuenta del aumento, que representan entre $2500 y $4.500, según los cargos. Si bien ello hace un total de 24%, los gremios entendieron que la mejora representa un aumento del 27,5 por ciento del salario promedio de los docentes, según surge de sumar el 24% de salario consolidado de 2017 y 3,4% por la incorporación de dos sumas fijas: la suma que dieron a cuenta de futuros aumentos, que no será descontada, y el importe que recibirán por material didáctico. BARADEL "Hay acuerdo. Se acepta críticamente esta propuesta porque hubiéramos preferido que la oferta sea mejorada", dijo el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, quien añadió: "No convocaron a la paritaria nacional y eso es una dificultad importante". "Queda claro que el Gobierno tenía el dinero para hacer una propuesta salarial diferente. Lamentablemente, no existió de parte del Ejecutivo bonaerense fue voluntad de diálogo ni de negociación", evaluó Baradel y dijo que se buscó "imponer una propuesta". Posteriormente agregó: "El Gobierno nos acusó de hacer política partidaria y son ellos quienes lo hicieron. La gobernadora decía que no había un peso más, ¿por qué ahora está el dinero? El dinero estaba desde siempre, pero ellos apostaron a una propuesta salarial a la baja". Baradel apuntó que la administración de Vidal "confrontó con los docentes, atacó fuertemente a los dirigentes sindicales", y opinó que "ese no es el camino para mejorar la educación pública". Finalmente adelantó que seguirán reclamando la devolución del dinero descontado por los días no trabajados durante los paros y la realización de paritarias nacionales. PETROCINI En un comunicado, la titular de la FEB, Mirta Petrocini, manifestó que "los docentes consideraron que, a través de la lucha, pudimos perforar el techo salarial del 17% inicial que pretendía instalar el Gobierno, consolidar un incremento al básico de un 24% que perciben también los jubilados y un aumento de bolsillo del 27,5%". Analizó que "es muy importante romper con el intento de cerrar un acuerdo paritario por tres años, que en la práctica significaba terminar con la paritaria del sector, y que el presentismo no fuera una variable más del componente salarial, sino una discusión pedagógica que queremos discutir con las autoridades". Petrocini sostuvo que "a pesar de la aceptación, los congresales volvieron a transmitir su profundo malestar por las descalificaciones e intento de deslegitimar la lucha, que incluyeron descuentos, desprestigio hacia la tarea y hacia la representatividad, agresiones verbales, voluntariado, entre otros". VIDAL La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, destacó que el acuerdo con los docentes "no es el resultado de los paros, sino del diálogo" y consideró que se cerró el conflicto "con los chicos en las aulas". En una conferencia junto con los ministros encargados de la negociación, Vidal señaló que el acuerdo "es el resultado de no haber especulado" y adelantó que la próxima paritaria empezará a discutirse el primero de noviembre. "Sabemos que los docentes merecen ganar más, lo dijimos al principio pero también dijimos que no íbamos a prometer nada que no pudiéramos pagar", sostuvo. Finalmente indicó: "Nuestra prioridad fue que los docentes no perdieran poder adquisitivo con la inflación".

