Foto: Twitter @VilladalmineOk



Será la segunda vez que arbitre al Violeta: la anterior fue en la derrota ante San Martín de Tucumán en Campana en mayo pasado. Anoche culminó la fecha 41 del Nacional y pasado mañana estará comenzando la 42ª, que tendrá su primer partido de la programación en nuestra ciudad, dado que este viernes desde las 15.30 horas, Villa Dálmine recibirá en su estadio de Mitre y Puccini a Central Córdoba de Santiago del Estero en el primero de los cuatro cotejos que tendrá esa jornada de viernes. Y para este encuentro fue designado el árbitro Bruno Bocca, quien ya dirigió al Violeta en una oportunidad en esta temporada: el pasado 5 de mayo, cuando el equipo de nuestra ciudad perdió como local 2-1 ante San Martín de Tucumán (fue expulsado Pablo Burzio en ese partido). Justamente, aquella caída fue el final de la racha de seis derrotas consecutivas que hundió a Villa Dálmine en la lucha por la permanencia. Desde entonces, los dirigidos por Felipe De la Riva sumaron 15 puntos en sus últimas 9 presentaciones y, así, consiguieron un colchón que hoy les permite respirar con tranquilidad y afrontar el compromiso frente a Central Córdoba sabiendo que un triunfo le asegurará matemáticamente su lugar en el Nacional B. A este encuentro, el Violeta llegaría sin bajas, dado que los jugadores que viene utilizando De la Riva terminaron en buenas condiciones físicas el cotejo ante Almagro, al tiempo que el plantel hoy no cuenta con futbolistas suspendidos. En este sentido, quienes se deberán "cuidar" son: Federico Recalde, Fabrizio Palma, Juan Manuel Mazzocchi y Lucas Favalli, que acumulan cuatro amarillas. CONCLUYÓ LA FECHA 41. Anoche, con dos encuentros, terminó la 41ª fecha de este campeonato del Nacional B: Ferro le ganó 2-1 a Atlético Paraná como local y de esa manera decretó el descenso del elenco paranaense, que regresará al Federal A la próxima temporada; en tanto, All Boys consiguió tres puntos fundamentales para escaparle a la zona roja al vencer 1-0 a Brown (A) en Floresta. Antes, por esta misma jornada también habían jugado: Santamarina 1-0 San Martín (T); Independiente Rivadavia 0-0 Crucero del Norte; Flandria 0-1 Chacarita; Almagro 1-2 Villa Dálmine; Los Andes 1-1 Argentinos Jrs; Juventud Unida (G) 2-1 Instituto; Gimnasia (Jujuy) 2-2 Nueva Chicago; Boca Unidos 0-1 Estudiantes (SL); y Central Córdoba (SdE) 2-3 Douglas Haig. NACIONAL B - FECHA 42 VIERNES - 15.30 horas: Villa Dálmine vs Ctral. Córdoba (SdE) / Bruno Bocca - 20.00 horas: Crucero Del Norte vs Santamarina / Alejandro Castro - 21.00 horas: Instituto vs Los Andes / Nazareno Arasa - 21.30 horas: San Martín (T) vs Flandria / Juan Pablo Pompei SÁBADO - 13.05 horas: Brown (M) vs All Boys / Fernando Echenique (TV) - 14.05 horas: Brown (A) vs Ferro / Julio Barraza (TV) - 15.05 horas: Argentinos Juniors vs Gimnasia (J) / Pablo Echavarría (TV) - 17.00 horas: Atlético Paraná vs Almagro / Gerardo Méndez Cedro - 20.00 horas: Douglas Haig vs Boca Unidos / Hernán Mastrángelo DOMINGO - 16.00 horas: Estudiantes (SL) vs I. Rivadavia / Pablo Dóvalo - 16.05 horas: Chacarita vs Juventud Unida (G) / Gastón Suárez (TV) #NacionalB - 42° Fecha | Bruno Bocca será el árbitro del partido frente a @CACCSANTIAGO el viernes desde las 15.30 horas. pic.twitter.com/pi0Dn8QnzF — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 5 de julio de 2017

Nacional B:

Bruno Bocca dirigirá a Villa Dálmine ante Central Córdoba

