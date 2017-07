Massa ”aplazó” a la gestión de Macri

NOTICIA RELACIONADA: Massa en Campana: ”Es fundamental que la gente tenga una herramienta para protegerse”

El precandidato a senador presentó en nuestra ciudad su sistema de alerta En su escala en la ciudad, que no se extendió por más de una hora, Massa hizo referencia a la "otra" inseguridad: la económica. Refiriéndose a los jubilados, dijo que están sufriendo "que los alimentos y medicamentos suben", exigiendo a la vez que el dinero de Anses que el Gobierno nacional usa hoy para "hacer negocios" pase a sus bolsillos. Por otra parte, abordó la crisis laboral en la que está sumergida la región. "Desgraciadamente -señaló- en el eje Zárate-Campana estamos viendo todos los días 25, 30, la semana pasada hubo un caso de 250 telegramas, muchas veces además sin la declaración correspondiente del procedimiento de crisis". Para Massa "está claro que el empleo está cayendo" y que "el Gobierno no está tomando en cuenta que mientras habla de grandes inversiones que no llegan nunca, la gente pierde el trabajo que es lo que permite mover la economía". "La gente va a ir a votar pensando en su bolsillo y en quién le resuelve el problema de la inseguridad. Pero el ciudadano de a pie quiere vivir sin miedo y tener plata en el bolsillo para poder darle de comer a sus hijos. Todo lo demás es sanata", sostuvo, antes de considerar que Macri ha "aplazado" su gestión de gobierno. "Cuando la gente no tiene trabajo, cuando a los jubilados no les alcanza la plata, cuando perdemos empleo, cuando las inversiones no llegan, cuando tenemos una situación en la que la inseguridad creció, claramente estamos ante un gobierno que no le encuentra el agujero al mate", dijo Massa. Desafuero a De Vido "Nosotros no solo vamos a votar el desafuero de De Vido si es que lo pide el juez: tenemos un proyecto presentado hace un año pidiéndolo. Si no aparece el pedido de la Justicia, podemos tratar el proyecto del Frente Renovador", expresó Massa sobre una iniciativa que ya se discute en el Congreso nacional. Sin embargo, el líder del Frente Renovador se mostró escéptico con la posibilidad de habilitar que la Justicia investigue al exministro de Planificación: "La verdad es que veo con dificultad que los mismos que hace dos semanas se juntaron para meterse 30 lucas en el bolsillo -los diputados de Cristina y Macri-, hoy quieran de alguna manera dar número para sacarle los fueros a De Vido". "Ojalá que lo logremos, pero una cosa es lo que dicen en los medios y otra lo que dice la realidad: se juntaron, se embolsaron 30 lucas mientras la gente pierde el trabajo", insistió, en alusión al aumento que los legisladores se sancionaron en sus dietas.

ANTES DE SU PRESENTACIÓN ANTE LOS VECINOS, MASSA DIALOGÓ CON LA PRENSA.

Presentamos #AlertaCampana en el centro "Ilusión de la tercera edad" porque son nuestros jubilados los que más sufren la inseguridad. pic.twitter.com/oFRLDiDp0f — Sergio Massa (@SergioMassa) 5 de julio de 2017 Ya estamos en Campana presentándoles a los vecinos #AlertaBuenosAires pic.twitter.com/vn2aNGfA6x — Sergio Massa (@SergioMassa) 5 de julio de 2017 Seguimos tejiendo esta gran red de vecinos conectados para comenzar a darle pelea a la inseguridad #AlertaCampana pic.twitter.com/iWb0jM4XqX — Sergio Massa (@SergioMassa) 5 de julio de 2017

Massa ”aplazó” a la gestión de Macri

