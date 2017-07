Silvina Cotignola habló de discapacidad y asesoró a nuestros lectores

Disertación de la Dra. Silvina Cotignola

Con un fluido y enriquecedor intercambio con el público presente, ayer tuvo lugar la charla de nuestra columnista Silvina Cotignola: "Las personas con discapacidad no tienen privilegios, sólo son derechos pensados para que tengan la mejor vida posible", aseguró. "Aunque vaya contra mi profesión, les quiero aclarar que no soy amiga de la judicialización. Primero, siempre, hay que intentar agotar todas las instancias administrativas", dijo ayer la abogada especialista en discapacidad y familia Silvina Cotignola. Nuestra columnista dominical fue la protagonista de la cuarta charla del ciclo "Rumbo al 40 aniversario" de La Auténtica Defensa que tiene lugar todos los miércoles a las 17:45 en el salón Ezio Mollo del palacio municipal. Bajo el título "Familia, inclusión social y discapacidad: bajo el amparo de la ley", la exposición de Cotignola se basó en 4 ejes principales: la obtención e importancia del Certificado Único de Discapacidad (CUD); la mirada sobre la discapacidad contenida en el nuevo Código Civil y Comercial argentino; la cobertura de las prestaciones; y algunas estrategias a tomar a la hora de hacer ejercer los derechos del discapacitado. La charla fue atentamente seguida por nutrido grupo de lectores que acudieron a la cita, y también tuvieron la oportunidad también de intercambiar opiniones e información pertinente con el Secretario de Desarrollo Humano, Marcos Bongiobanni, y la Sub Secretaria Romina Buzzini. También se encontraba presente el secretario de Hábitat y Asuntos Institucionales, Javier Contreras. Cotignola invitó los familiares y a las personas con discapacidad presentes a solicitar las medidas judiciales pertinentes "no para ser privilegiados, sino para igualar las oportunidades", siempre "usando y no abusando" del sistema. También se refirió al sonado y reciente caso de las bajas de Pensiones No Contributivas por Discapacidad por parte del Estado de manera unilateral: "Se generaron muchas arbitrariedades. La primera, y fundamental, fue no notificar a la gente de la baja realizada, lo cual no dio lugar a defensa alguna. Entonces, es dable exigir la restitución de la pensión mientras se defina fehacientemente si está bien dar la baja o no, y permitan demostrar la discapacidad relacionada con la pensión percibida". "Las personas con discapacidad no tienen privilegios, sólo son derechos pensados para que tengan la mejor vida posible", aseguró la doctora Cotignola e invitó a los presentes a informarse, y a hacer ejercer sus derechos y el de sus familiares con alguna discapacidad, aclarando que "la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad está por encima de todas las leyes escritas. Por eso, siempre, hay que tender a armonizar las políticas públicas con la legislación disponible". Ya sobre el final, el auditorio aprovechó para realizar consultas puntuales, como por ejemplo el reconocimiento por parte de la obra social o prepaga de una enfermedad secundaria, para lo cual hay que solicitar la ampliación del CUD en el Hospital San José; cómo se disponen las pensiones en caso de faltar uno de los padres pensionados, lo cual está previsto y se resuelve automáticamente; en qué casos es pertinente solicitar la Restricción de Discapacidad; o qué sucede con la pensión en caso de que el discapacitado obtenga un trabajo en relación de dependencia, para lo cual Cotignola recomienda gestionar la suspensión mientras dure la relación laboral y no la baja del beneficio; entre otros temas. El jueves 13 de julio tendrá lugar la exposición del consultor Freddy Gulin sobre "Economía social y sustentable"; el 20 de julio, la Dra. Mónica Rímoli se explayará sobre "Medicina Ayurveda"; y el 27, el Lic. Oscar Trujillo cerrará el ciclo "Rumbo a los 40 años" de La Auténtica Defensa, cuando repase la "Historia del periodismo de Campana".

LOS ASISTENTES A LA CHARLA PUDIERON CONSULTAR A LA ESPECIALISTA Y TAMBIÉN A LAS AUTORIDADES DE DESARROLLO SOCIAL PRESENTES EN EL SALÓN.

#Ahora Silvina Cotignola diserta sobre discapacidad, inclusión social y familia en el Salón Ezio Mollo #40añosAuténticaDefensa pic.twitter.com/R19oMQCI5w — Magui Felizia (@mawifelizia) 5 de julio de 2017 #Ahora "Estoy convecida que la única realidad es estar informado sobre la temática de discapacidad"-Silvina Cotignola pic.twitter.com/MnkzvAgIaU — Magui Felizia (@mawifelizia) 5 de julio de 2017 #Ahora ciclo de conferencias de @LADdigital en @campanagov sobre discapacidad pic.twitter.com/D3a8klk3ct — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 5 de julio de 2017

Silvina Cotignola habló de discapacidad y asesoró a nuestros lectores

