Testimonios, 132 años después

Campana; surgen de tus calles aquellos testimonios nostálgicos de épocas pasadas. Cada casa vieja con su color de tiempo, son como un testigo vivo que se asombra de ver tu crecimiento. Estás en la palabra del anciano que te desgrana y te comenta en sus anécdotas. En cada rincón están tus 132 años, en tus escuelas, de donde surgieron tantos hombres y mujeres destacados, no solo por su capacidad, sino también por su conducta y honestidad. Campana, te queremos aún en la crítica, aún con todo lo que hay por hacer. Tu cumpleaños, en el mes de Julio, concuerda en una premeditada y hermosa casualidad con el 40º aniversario de la fundación de "La Auténtica Defensa" y es doble nuestra alegría. Tus 132 años son la suma de todas las edades: la de la contemplación y la experiencia, la de los sueños de la juventud y la del asombro y de esperanza de la infancia. Te queremos porque vivimos en ti. Te queremos ciudad nuestra. Te lo decimos así sencillamente: ¡Felíz Cumpleaños! TESTIMONIOS: "Campana significa mucho para mí: es la ciudad que me vio nacer y vio nacer a mis hijos, es la ciudad que crece constantemente. Es la ciudad que desde el cuerpo de bomberos nos toca cuidar y velar por ella. Por eso en este 132 aniversario quiero manifestar lo mejor para mí, para mi querida ciudad, el deseo lo hago extensivo a cada uno de los campanenses que día a día hacen y trabajan para que todos tengamos una ciudad mejor. Ese es el legado que tenemos como hijos de esta gran ciudad. ¡Feliz cumple Campana!". Hernán Dappiano, Jefe del Cuartel Bomberos Voluntarios de Campana "Con motivo de celebrarse este 6 de Julio el 132º Aniversario de Campana, quiero hacer llegar a todos y cada uno de los vecinos de esta querida ciudad, la cual me acogió hace años como un vecino más, mi deseo de que se siga manteniendo viva la fisonomía abierta, dinámica y pujante que la caracteriza, celebrando estos años de historia y de crecimiento, haciendo votos por un futuro de desarrollo armonioso y enviando un respetuoso saludo a quienes fueron parte del pasado, a los protagonistas del presente y a quienes tendrán la responsabilidad de construir el futuro". Comisario Pablo Fernando R. Pujol - Jefe Comisaría Campana "Desde el Círculo de Periodistas Campana (CIPECA) estamos orgullosos de celebrar un nuevo aniversario de nuestra amada ciudad y la saludamos a través del presente trabajo literario del periodista y poeta campanense Tony Moreira denominado CAMPANA FUTURO: Has crecido tan río // besador de barrancas // que en meandros guardó // un pueblo originario. Y petróleo y acero // sutil fueron forjando, doncella soñadora // naciendo en diagonales // y obreros trabajando. Crisol de provincianos, españoles y "tanos" // en el andamio vida, // tan ciudad te elevaron!. Y hoy te llamas CAMPANA. Sigues creciendo río y obrero trabajando. Un nuevo aniversario te corona CAMPANA. La que viene a contarnos // que se sienta TAN PATRIA, su FUTURO FORJANDO!!! "Ante la pregunta sobre lo que significa Campana para mí, sólo puedo decir que es la tierra donde nací y forme mi familia, es la tierra que alimentó las raíces del árbol de mi vida. Salvo en mi infancia y mi juventud, mi relación con la ciudad fue lejana debido mi tarea. Pese a eso, en las diversas redacciones donde trabajaba yo era el dibujante de Campana y en la correspondencia del exterior que enviaba y recibía, Campana estaba presente como una sombra. Eso pensaba hasta que en una exposición en Bélgica, Campana figuraba junto a mi nombre al lado de mis trabajos. Allí comprendí que Campana no me perseguía, sino que era yo mismo quien la llevaba a muchas partes del mundo dejando los frutos del árbol que su tierra alimentó. Feliz 132 cumpleaños, Campana…y gracias". Norberto "Lombar" Lombardi - dibujante y humorista Nuestra querida Escuela Normal vincula a la ciudad de Campana, a su fuerza vital, a su constitución, a su crecimiento raudo y certero, desde la literatura, con un fragmento de un texto literario escrito por Roberto J. Payró, intitulado "El casamiento de Laucha", que en su capítulo primero reza: "El boleto de segunda de Campana a Buenos Aires valía alrededor de peso y medio o dos pesos, y no como ahora que cobran cerca de cinco... mientras andaba entretenido en el cambalache del poncho, el tren se mandara mudar sin esperarme... ya ven, no tenía reloj, y aunque tuviera no me iba a ir sin boleto y sin plata. Lo peor es que para ese tiempo no había más que un tren al día, y me tuve que quedar en Campana, y comer y dormir en un bodegón y posada en que sabían parar los reseros que llevaban hacienda para el saladero, que después se hizo frigorífico...". Este texto tiene más de un siglo, no obstante captó la esencia de Campana por aquellos días. Hoy en día la retrataríamos muy diferente, pero sin olvidarnos de sus bases. Le deseamos a Campana un muy feliz cumpleaños". Unidad Académica Escuela Normal Superior Dr. Eduardo Costa "Desde muy pequeña, Campana me recibió en su seno y eso me dio la posibilidad de compartir junto a mi familia muy numerosa los años más hermosos de mi infancia. Junto a todos mis primos jugábamos en sus veredas amplias, en sus plazas soleadas, bajo los árboles hermosos que vestían de fiesta cada una de sus calles. Aquí encontré el amor, tuve a mis hijos y tengo a mis nietos. Campana me permitió crecer, estudiar y me brindó las posibilidades para trabajar siempre en lo que fue mi vocación: en educación. Me abrió las puertas también a los sueños y la posibilidad de entender que todos somos iguales y que debemos dar un lugar especial a cada uno de nosotros. Campana cumple 132 años y es también el cumpleaños de cada uno de nosotros, de los que luchamos, de los que creemos y tenemos fe en el futuro. Por eso trabajamos: para que ese futuro sea promisorio. Todo esto no sería posible si todo ese amor que tenemos para dar no fuera reflejo de alguna manera de lo que nos legaron nuestros ancestros. Campana es mi lugar, el lugar donde están todos mis afectos, la ciudad de las diagonales, de las calles arboladas que nos protegen del sol del verano, de las risas y juegos de los niños en las plazas... Gracias Campana por tan buen lugar y permitir crecer y ser tan feliz". María Inés L. de Nabais, Presidenta Grupo Esperanza CAMPANA Amanece en un albor de trinos // vibra en el hormigueo de su gente-pueblo // late en barcos, trenes, chimeneas // permanece a través de todas sus voces // VIVE acuñada en la memoria // de quien aquí ha nacido. Campana Amanecer Literario (CAL)

Testimonios, 132 años después

