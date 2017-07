La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/jul/2017 Habrá clases en este 132º aniversario de Campana







El asueto alcanza a la administración pública, tanto municipal como provincial. E incluso a los bancos. Pero exceptúa a las instituciones y dependencias pertenecientes a la Dirección General de Escuelas. Por lo tanto, los establecimientos educativos trabajarán con normalidad. Hoy, 6 de julio, nuestra ciudad está celebrando el 132º aniversario de su creación. Y como es habitual, la jornada es no laborable para la administración pública, tanto municipal como provincial. Sin embargo, este año sí habrá clases, dado que el decreto que avala esta situación "exceptúa de lo dispuesto, a las instituciones y dependencias pertenecientes a la Dirección General de Escuelas". Obviamente, por la fecha, se generaron muchas dudas en torno a la actividad en los establecimientos educativos públicos y privados de Campana, una situación que fue aclarada ayer por el Municipio a través de un comunicado que señalaba: "Informamos que de acuerdo a las facultades que le confiere el Decreto Nº 230/16, el Ministro de Gobierno de la Provincia resolvió declarar no laborables para la Administración Pública los días en los cuales se desarrollen festividades en los distintos partidos y localidades de la provincia; cómo es el caso del Aniversario de Campana el 6 de julio. No obstante se exceptúa de lo dispuesto, a las instituciones y dependencias pertenecientes a la Dirección General de Escuelas. Por lo tanto no habrá asueto en las escuelas públicas y privadas". Según trascendió, la decisión de exceptuar a las escuelas de este asueto se debería a la cantidad de días de clases que no se concretaron este año a raíz de las medidas de fuerza que llevaron adelante los docentes en reclamo de la recomposición salarial, conflicto que finalmente se solucionó el último martes, cuando los gremios aceptaron la propuesta que la administración provincial les realizó la semana pasada. NO HABRÁ SESIÓN. Por ser el primer jueves del mes, hoy debería realizarse una nueva sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante. Sin embargo, a raíz del aniversario de la ciudad, se decidió postergar el encuentro que se desarrollaría recién el jueves 20, para cuando está pautada la segunda sesión ordinaria de este mes de julio (o sea: se harían las dos en un mismo encuentro). TAMPOCO HABRÁ BANCOS. Aunque no se brindó una comunicación oficial, La Auténtica Defensa pudo confirmar que las sucursales de las principales entidades bancarias de nuestra ciudad tampoco abrirán hoy sus puertas con motivo del asueto por el aniversario de la creación de Campana. FRD-UTN, CERRADA. A diferencias de los jardines de infantes y las escuelas primarias y secundarias, la Facultad Regional Delta de la Universidad Tecnológica Nacional (FRD-UTN) informó que por celebrarse el aniversario de Campana estará cerrado el edificio ubicado en San Martín 1121.

LAS ESCUELAS ESTÁN EXCEPTUADAS DEL DECRETO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO ESTE AÑO.



