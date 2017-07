María Dalprá: ”Quiero volver a pensar en un futuro mejor para los vecinos de Campana”

La candidata a segunda concejal por Vamos Campana en Unidad Ciudadana se refirió a su participación en estas Elecciones Legislativas. La candidata a concejal María Dalprá por Vamos Campana en Unidad Ciudadana reflexionó sobre la importancia de la participación de los vecinos en la política de nuestra ciudad; porqué decidió sumarse al espacio y que espera para el futuro de Campana. "En el 2013 comencé a estudiar Comunicación Social en el Instituto 15 y logré terminar la carrera en 3 años. Era un tema pendiente, que me lo debía. En este lugar conocí profesores/as que hicieron que se prendieran en mí la chispa del crecimiento intelectual y especialmente del compromiso social", explicó. Si bien comentó que fue su familia la que primero le transmitió la importancia de involucrarse en la actividad política "para transformar el día a día de todos", recordó que en los últimos años comenzó a sentir la necesidad de formar parte de la actividad política. "Hoy la vida me lleva a un nuevo desafío: el de afrontar la responsabilidad que mis compañeros, mi familia, mis amigos pusieron en mi. Campana es el lugar que eligieron mis abuelos, mi mama, mi papa y es el lugar que quiero para que mi nieto viva feliz. Voy a trabajar para que así sea. Poniendo mi corazón, mi cuerpo y las convicciones que me transmitieron", señaló. En este marco reflexionó sobre lo fundamental que es que los vecinos, que no tienen trayectoria política, también se involucren: "Estoy convencida que ya no puedo quedarme en la queja continua y debo comprometerme", indicó. Por último señaló que desde Vamos Campana en Unidad Ciudadana tienen como "objetivo central trabajar en un equipo formado por jóvenes con fuerza e ideales, acompañados por quienes tienen la experiencia y, sobre todo, con personas que vienen con diferentes trayectorias políticas". "Entre los jóvenes como Alejo Sarna, los que tienen una larga trayectoria en la actividad política como Pedro Orquiguil y los que, hasta ahora, no habíamos participado de estos espacios, buscamos trabajar para una ciudad que nos dé un futuro en un contexto que cada día nos duele más", concluyó.

María Dalprá: ”Quiero volver a pensar en un futuro mejor para los vecinos de Campana”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: