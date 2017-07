Argentina, a Cuartos de Final del Mundial U19 La Selección Argentina Sub 19 derrotó ayer a Egipto por los Octavos de Final y de esta manera se metió entre los ocho mejores del Mundial U19 que se realiza en El Cairo (Egipto). Tras un primer tiempo plagado de imprecisiones, el combinado nacional cerró bien esa primera parte y redujo a tres la diferencia (38-35). Luego, en el segundo tiempo, logró pasar al frente, pero nunca pudo liquidar a un rival que, apoyado por su público, no se entregó hasta la bocina final. El base Facundo Corvalán (19 puntos, 8 asistencias y 6 rebotes), el escolta Santiago Vaulet (13 puntos, 5 asistencias más 4 rebotes) y el alero Matías Solanas (12 puntos, con 3/5 en triples) sobresalieron en Argentina, que en Cuartos de Final enfrentará hoy a España (11.15 horas), que avanzó de ronda tras vencer 70-50 a Irán. Los otros resultados de la jornada fueron: Francia 84-Puerto Rico 66; Canadá 87-Angola 65; Alemania 72-Nueva Zelanda 65; Mali 69-Estados Unidos 117; Corea del Sur 63-Lituania 110; y Japón 55-Italia 57. Así, los cruces de Cuartos de Final tendrán a cinco representantes europeos y tres americanos: Francia vs. Canadá; Alemania vs. Estados Unidos; Lituania vs. Italia; y España vs. Argentina. El equipo dirigido por Gustavo Godoy jugará hoy ante el elenco de San Antonio de Areco su último partido antes de los playoffs, para los que ya tiene rival: Náutico Zárate. Esta noche comenzará a disputarse la última fecha de la fase regular del Nivel B del Torneo Oficial 2017 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Y comenzará en la ribera de nuestra ciudad, donde el Campana Boat Club recibirá desde las 21.30 horas a Tempestad de San Antonio de Areco. Será un encuentro que no modificará la situación del equipo dirigido por Gustavo Godoy, que ya sabe que terminará en la tercera colocación de la Zona B1 y que, por ello, enfrentará a Náutico Zárate (segundo de la Zona B2) en Cuartos de Final de los playoffs que definirán el ascenso al Nivel A. Las primeras dos posiciones de la B1 se definirán en Ingeniero Maschwitz, donde Deportivo Arenal recibirá mañana viernes al entonado Náutico San Pedro en un partido que determinará quién se queda con el "1" (ambos perdieron un solo cotejo, mientras el CBC cayó en tres). En tanto, la fase regular de la Zona B1 se completará con el choque que el domingo disputarán Independiente de Escobar y Unión de Del Viso para determinar el último clasificado a playoffs por este grupo. POSICIONES ZONA B1: 1) Náutico San Pedro (8-1), 17 puntos; 2) Deportivo Arenal (8-1), 17 puntos; 3) Campana Boat Club (6-3), 15 puntos; 4) Unión de Del Viso (2-7), 11 puntos; 5) Independiente de Escobar (2-7), 11 puntos; 6) Tempestad de San Antonio de Areco (1-8), 10 puntos. ZONA B2. Este grupo ya tiene a Sportivo Escobar "B" con el "1" asegurado y a Náutico Zárate confirmado como el "2". Mientras que los restantes dos boletos a playoffs se definirán con los resultados de esta última fecha (Ingeniero Raver de Los Cardales, Peñarol de Pilar y Honor y Patria de Capilla del Señor cuentan con chances). La programación de esta última jornada de la Zona B2 es la siguiente: Peñarol de Pilar vs Belgrano de Zárate (domingo 20.30), Náutico Zárate vs Ingeniero Raver (miércoles 21.00) y Sportivo Escobar "B" vs Honor y Patria (miércoles 21.00). En tanto, las posiciones de la B2 son: 1) Sportivo Escobar "B" (9-0), 18 puntos; 2) Náutico Zárate (6-3), 15 puntos; 3) Ingeniero Raver (4-5), 13 puntos; 4) Honor y Patria (3-6), 12 puntos; 5) Peñarol de Pilar (3-6), 12 puntos; 6) Belgrano de Zärate (2-7), 11 puntos.

EN LA PRIMERA RUEDA, EL CBC SE IMPUSO CON COMODIDAD SOBRE TEMPESTAD.



Básquet:

Boat Club completa la fase regular del Torneo Oficial recibiendo a Tempestad

