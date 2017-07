SE DEFINEN LOS REDUCIDOS DE LAS CATEGORÍAS DE ASCENSO La Primera B Metropolitana y la Primera C ya disputaron la primera ronda de los Octogonales por el segundo ascenso, mientras que en la Primera D, Leandro N. Alem quedó a un paso de regresar a la Primera C tras golear 3-0 en la primera final del Reducido (la revancha será el domingo). En la Primera B, la máxima sorpresa la dio Deportivo Español, que venció 1-0 a Atlanta como visitante y se clasificó a semifinales. A esa misma instancia también avanzaron Deportivo Riestra (igualó 0-0 con Platense y se benefició por haber terminado en mejor posición en el campeonato), Comunicaciones (igualó 1-1 con Barracas Central) y Estudiantes de Caseros (venció 1-0 a domicilio a Defensores de Belgrano). Ahora, en semifinales (a partido y revancha) se enfrentarán: Deportivo Riestra vs Deportivo Español y Comunicaciones vs Estudiantes de Caseros. Uno de estos cuatro equipos ascenderá al Nacional B junto al campeón, el Deportivo Morón de Walter Nicolás Otta. En tanto, en la Primera C ayer se disputó íntegramente la primera ronda. El único local que avanzó a semifinales fue Defensores Unidos, que en Zárate superó 1-0 a El Porvenir. El resto de los clasificados consiguieron su pase como visitantes: Deportivo Merlo venció 1-0 a Cañuelas; Midland le ganó 2-1 a Sportivo Barracas; y San Miguel derrotó 3-2 a Argentino de Quilmes. Así, en las semifinales (ida y vuelta) se enfrentarán: Defensores Unidos vs Deportivo Merlo y Midland vs San Miguel. El Violeta recibirá este viernes desde las 15.30 horas al elenco santiagueño, que anoche partió rumbo a nuestra ciudad. Con la tranquilidad que brindó el gran triunfo conseguido ante Almagro, el plantel de Villa Dálmine realizará hoy su último entrenamiento antes de recibir mañana a Central Córdoba de Santiago del Estero. El partido, correspondiente a la 42ª fecha, se jugará desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini y será arbitrado por Bruno Bocca. Para el Violeta será la oportunidad de asegurar su permanencia en el Nacional B, independientemente de cualquier otro resultado. Para ello necesita otra victoria, que lo hará inalcanzable para Independiente Rivadavia y Douglas Haig (Atlético Paraná, recientemente descendido, y Central Córdoba ya no pueden igualarlo en los Promedios). Obviamente, el equipo de Felipe De la Riva saldrá a la cancha también pensando en el próximo campeonato y en la necesidad de engrosar el promedio para dejar a Villa Dálmine de la mejor manera de cara a una temporada 2017/18 que tendría seis descensos en el Nacional B. En cuanto a lo futbolístico, el DT del Violeta no realizaría modificaciones respecto al equipo que presentó en José Ingenieros para enfrentar a Almagro. Por su parte, Central Córdoba llegará hoy a Campana (partió anoche de Santiago del Estero) y lo hará muy comprometido con los promedios luego de la derrota sufrida el lunes como local ante Douglas Haig. El entrenador Gustavo Coleoni, de acuerdo a lo mostrado en la práctica matutina de ayer serían dos las variantes: Martín Zapata volvería al once inicial por Israel Coll, mientras que Diego Diellos ingresaría por Matías Zbrun. Lo que si decidió el DT fue marginar a cuatro jugadores de la convocatoria: el propio Zbrun, Matías Pato, Juan Aguirre y Osvaldo Miranda. Los futbolistas que viajaron rumbo a nuestra ciudad fueron: Leonel Caffaratti, Pablo Heredia; Adrián Argachá, Gabriel Fernández, Rodrigo Mieres, Gabriel Zuvinikar, Hugo Vera Oviedo; Leandro Becerra, Israel Coll, Arnaldo González, Silvio Iuvalé, Hernán Lamberti, Cristian Vega, Martín Zapata; Pablo Vilchez, Leonardo Sequeira, Diego Diellos y Leandro Chetti.

Foto: Twitter @VilladalmineOK GUILLERMO BROWN AMARGÓ A CHACARITA EN COPA ARGENTINA Al mismo tiempo que disputan el segundo ascenso a Primera División, Guillermo Brown de Puerto Madryn y Chacarita se enfrentaron anoche por los 32avos de Final de la Copa Argentina. Y el que sonrió en este certamen fue el elenco patagónico, que se impuso 1-0 con un tanto marcado por Santiago Giordana a los 33 minutos del segundo tiempo del encuentro disputado en el estadio Coloso del Ruca Quimey de Cutral Có (Neuquén), con arbitraje de Héctor Paletta. Con este resultado, el conjunto de Puerto Madryn que dirige Gastón Esmerado avanzó a la próxima etapa, en la que espera al ganador del choque entre Boca Juniors y Gimnasia y Tiro de Salta, que aún no tiene fecha de realización. En cuanto a la definición del Nacional B, Argentinos tiene 78 puntos y podría asegurar su regreso a Primera División si vence el domingo a Gimnasia de Jujuy y se da uno de estos dos resultados: si Chacarita pierde ante Juventud Unida (G) o si Guillermo Brown no vence a All Boys. Es que, a cinco fechas del final (el Bicho todavía no quedó libre), Chacarita suma 68 puntos, mientras que Guillermo Brown acumula 67. #NacionalB - 42° Fecha | Villa Dálmine recibirá el viernes a @CACCSANTIAGO. Toda la info de esta nueva jornada: https://t.co/Dii8xrd65v pic.twitter.com/h5DSdtOXYV — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 5 de julio de 2017 Con el orgullo de representarla por todo el país, saludamos a nuestra ciudad en su 132º aniversario. ¡Feliz Cumpleaños, @campanagov! pic.twitter.com/tPFs1dVtuw — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 6 de julio de 2017

Nacional B:

Villa Dálmine cierra esta tarde su preparación para recibir mañana a Central Córdoba

