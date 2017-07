Como todos los años y en cada temporada de pejerreyes ya para esta altura del año los vamos a buscar rio arriba, de esta manera podemos optar por sectores calificados como los son aguas arriba del Paraná Guazú la Isla Botija km 194,500, Puerto Constanza km 197 o la boya 202, en lo que hace el Pasaje Talavera las opciones son zona conocida como el Palo Quemado km 208,500 (Lugar que recibe esta denominación por haber existido ahí un gran árbol que fue calcinado por un rayo, hoy inexistente) o llegar hasta las 5 bocas km 218,500 del Talavera donde se Junta con el Paraná Guazú, el Vizcaíno y la zanja del Mercadal que viene del Paraná de las Palmas. En una mañana no muy fresca y de escaso viento norte que después roto un poco al noreste salimos desde la guardería del Camping Recreo Keidel aguas arriba del Guazú hasta la boya 202, en esta oportunidad con la compañía de Jorge Robson y Horacio Palacios la navegación fue más que placentera con el agua echa un aceite lo cual nos ayudo a recorrer estos 21 kilómetros en pocos minutos. Con mucho ahorro de combustible, llegamos promediando las 09:15 hs de esa mañana que se presento en principio nublada, armamos nuestros equipos compuestos por cañas telescópicas de cuatro metros y reeles frontales chicos y del tipo huevito cargados con multifilamentos, en principio nos decidimos por boyas claras tipo verde limón y blancas, las que después al salir el sol a pleno cambiamos inevitablemente por boyas oscuras predominando las de color negro, realizamos encarnes con mojarras vivas de la Estación del Pescador a metros del peaje Zarate Brazo Largo las que cuestan un poco mas pero la diferencia es la calidad y cantidad superando las 100 por bolsa. Los piques no se hicieron presente de entrada sino que hubo que agudizar el ingenio y variar profundidades de las brazoladas, la gareteada fue perfecta por la escases de viento así y todo nos sacaba rio a fuera pero muy poco corrigiendo la deriva con el motor eléctrico. En cuanto a la pesca en si encontramos las mejores profundidades de las brazoladas entre los 35 y 40 centímetros que fue donde se nos dieron la mayoría de los piques y capturas las cuales se trataron de pejerreyes de muy buenos portes todos arriba de los 35 centímetros, habiendo tenido la oportunidad de lograr la captura de un pejerrey de 47 centímetros y 685 gramos, en este fin de semana los piques y capturas en las inmediaciones del puente y rio abajo fueron muy escasas. En nuestro programa televisivo esta semana les mostramos esta jornada de pesca en el km 202 del Paraná Guazú, al mismo lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar en nuestro canal de YouTube canal semanario del pescador y en campanatv donde podes bajar la aplicación para verlo también desde tu celular. Entérate del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM y de Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Siempre con la conducción y dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 Hs.

Pejerrey de 47 centimetros y 685 gramos en el km 202 del Guazú.





Jorge Robson y Horacio Palacios con parte de las capturas realizadas.



Semanario del Pescador:

Fuimos en busca de pejerreyes al Km 202 del Paraná Guazú

Por Luis María Bruno

