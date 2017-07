La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/jul/2017 Despidos en Atucha: Fracasó la negociación en Trabajo y la UOCRA Zárate convocó a un paro







Afectará la actividad de la construcción en la vecina ciudad, Lima, Baradero y parte de Exaltación de la Cruz. La cartera laboral se negó a dictar la conciliación obligatoria en el conflicto. Los trabajadores recibieron ayer un importante apoyo de dirigentes políticos y gremiales: estuvieron Cáffaro, Vallejos, Yasky, Baradel y Furlán, entre otros. Luego del fracaso de las negociaciones llevadas a cabo con el Ministerio de Trabajo de Nación por los despidos en Atucha, la UOCRA Seccional Zárate convocó a un paro general que afectará a la vecina ciudad, Lima, Baradero y parte de Exaltación de la Cruz. La medida fue adoptada una vez conocida la postura de Trabajo, que optó por no dictar la conciliación obligatoria en el conflicto de la central nuclear y ratificar la no reincorporación de los cientos de trabajadores despedidos, que continúan manifestándose en la rotonda de acceso a la vecina ciudad. "Al no dictar la conciliación obligatoria se confirmó el envío de telegramas de la empresa Sadia (contratista de Atucha), con 350 trabajadores que quedarán desempleados que suman 680 compañeros de UOCRA despedidos más otros 250 de UECARA; más todos los empleos indirectos que se ven afectados, transporte, gastronomía, maestranza y seguridad. Un total de 1150 compañeros", señaló el Secretario General de UOCRA Zárate, Julio González. La huelga surtirá efecto "tanto en las obras privadas como las públicas, incluidas las municipales", explicó el gremialista. "Se parará todo en solidaridad con todos los trabajadores que quedaron desocupados", agregó. Por su parte, la CGT Regional adelantó para hoy un plenario previsto para la semana que viene. Se desarrollará esta tarde en Zárate y analizará, entre otras acciones, la posibilidad de convocar a una marcha hacia Capital Federal. Cáffaro quiere hablar con Macri El presidente del Concejo Deliberante de Zárate, Ariel Ríos, confirmó que el intendente Osvaldo Cáffaro le solicitó una audiencia al presidente Mauricio Macri para que intervenga en la situación laboral por la que atraviesa su ciudad. "Más allá de la emergencia laboral votada y aprobada estamos analizando nuevas herramientas para pasar de lo discursivo a la acción en función de evitar más despidos", comentó Ríos.. Acompañamiento nacional Acompañando a González ayer en el acampe que los trabajadores mantienen en la rotonda de acceso a Zárate por Ruta 6, se encontraba el intendente Cáffaro, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky; el Secretario General de SUTEBA, Roberto Baradael; el diputado nacional y dirigente metalúrgico, Abel Furlán, y la candidata a diputada nacional por Unidad Ciudadana, Fernanda Vallejos. Los referentes políticos y gremiales estuvieron charlando con los trabajadores y manifestando su apoyo. También llevaron su solidaridad actores sindicales de nuestra ciudad, como el líder de los municipales, Carlos Barrichi. "ESTÁN DESMANTELANDO EL PLAN NUCLEAR" Cáffaro indicó que "este no es un problema de un gremio, es un problema que impacta en toda la economía local, están desmantelando el plan nuclear argentino", y luego añadió: "Es increíble cómo quieren invisibilizar el tema, en los medios nacionales están hablando que en Zárate hay un conflicto de tránsito. Es una vergüenza. Acá no hay palos ni encapuchados, hay trabajadores defendiendo sus puestos de trabajo". Por su parte, Yasky destacó: "hoy ponemos ante todo la defensa de las fuentes de trabajo" y que "tenemos niveles de desocupación que hacía 10 años no se veían". "Un país que no tiene empleo, que no defiende el trabajo, es un país sin presente ni futuro", señaló el sindicalista, que afirmó que los trabajadores despedidos tienen todo el apoyo de la CTA. A su vez, Fernanda Vallejos explicó que visitó su ciudad natal para "conocer de primera mano esta tragedia, y transmitirles el apoyo y el compromiso que desde la Cámara de Diputados vamos a trabajar por ellos". "Tenemos plena convicción y certezas que después de las elecciones se viene una avanzada brutal contra los trabajadores y sus representantes, una avanzada de control social en contra de los sectores más vulnerables", destacó Vallejos, y adelantó: "no avalaremos una flexibilización laboral".

LOS TRABAJADORES MANTIENEN UN ACAMPE EN LA ROTONDA DE ZÁRATE.





OSVALDO CÁFFARO, JUNTO A JULIO GONZÁLEZ, ABEL FURLÁN Y HUGO YASKY. EL INTENDENTE DE ZÁRATE ASEGURÓ QUE SE ESTÁ "DESMANTELANDO EL PLAN NUCLEAR ARGENTINO" (FOTO: IMPACTO LOCAL).

#Despidos #Atucha

En la rotonda de #Zárate. Acá hay trabajadores defendiendo la dignidad del trabajo.#AsiNoSePuedeSeguir @UniCiudadanaAR pic.twitter.com/tRKezK1AOa — Osvaldo Cáffaro (@CaffaroOsvaldoR) 6 de julio de 2017 #Despidos

Este Intendente siempre va a acompañar a los trabajadores.#UOCRA #UECARA #Atucha #Lanxess #Carboclor #AsíNoSePuedeSeguir pic.twitter.com/7VH93hrV2N — Osvaldo Cáffaro (@CaffaroOsvaldoR) 6 de julio de 2017 Acampe y corte en la rotonda de Zárate por los casi mil despidos en Atucha y 400 en dos químicas de la zona pic.twitter.com/FZKiWWaM59 — jorge duarte (@ludistas) 6 de julio de 2017 Atucha | Despidos y acampe en Zárate: Ernesto Gaete, trabajador despedido de Bureau Veritas, ... @puntopartida893 https://t.co/5ngTuMBnro — RadioCut (@RadioCutFm) 7 de julio de 2017

Despidos en Atucha: Fracasó la negociación en Trabajo y la UOCRA Zárate convocó a un paro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: