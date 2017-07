La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/jul/2017 Tiene 17 años y busca un lugar en el Consejo Escolar de nuestra ciudad







Se trata de Camila Pérez, estudiante de la Escuela Normal y candidata del Frente de Izquierda y los Trabajadores en Campana. "Sólo los jóvenes, activando podemos ser la fuerza que salga a enfrentar el ajuste que nos hacen los de arriba", asegura. El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) presentó a una peculiar precandidata: se trata de Camila Pérez, una joven campanense que con tan solo 17 años busca un lugar en el Consejo Escolar de nuestra ciudad. "En estas elecciones, soy parte, como muchos estudiantes de las listas del Frente de Izquierda, porque es la única fuerza que habla de los problemas todos los jóvenes", afirma Camila en una nota publicada en La Izquierda Diario, el órgano de comunicación oficial del PTS. "Cuando salimos a decir, como Nico Del Caño, que nuestras vidas, valen más que sus ganancias, estamos gritando que estamos cansados de los gobiernos que siempre benefician a los ricos. Sólo los jóvenes, activando podemos ser la fuerza que salga a enfrentar el ajuste que nos hacen los de arriba", asegura la estudiante secundaria de la Escuela Normal. Camila cuenta que empezó a militar cuando el grito de "Ni Una Menos" se hizo escuchar por primera vez en nuestro país, y que como militante de la Juventud del PTS y la agrupación Pan y Rosas quiere "que las mujeres tengan una voz en los concejos deliberantes y en el Congreso, porque los políticos del oficialismo y la oposición son los responsables de que el Estado no tome ni las más mínimas medidas contra los femicidios¨. La precandidata a consejera escolar explica que "Campana no es una ´isla´ como quieren mostrar: me tocó ver a familiares y amigos, rebotando en los molinetes de Siderca. Creo que todos los jóvenes tenemos que comprometernos con la realidad, y empezar a pensar que hoy más que nunca es importante que los estudiantes se unan a los trabajadores, para darle fuerza a todas las luchas, como hoy lo hacemos en PepsiCo", señala. La Auténtica Defensa consultó con referentes locales del Frente de Izquierda acerca de la posibilidad de una candidata de solo 17 años. Confirmaron que la ley electoral indica que al asumir el puesto de consejera escolar debe ser mayor de 18, condición que Camila cumpliría antes de una hipotética asunción.

CAMILA JUNTO AL CANDIDATO A SENADOR NACIONAL DEL FIT, CHRISTIAN CASTILLO.



