Los Costa: de empresarios agropecuarios a desarrolladores inmobiliarios

Organizada por alumnos del 1er año de la carrera de Gestión Cultural del Instituto 15, Oscar Trujillo cerró el 6 de Julio con una charla magistral sobre nuestra historia. Una exhibición de la Fototeca y la intervención del Coro Municipal completaron la velada. "No imaginemos la imposición de una piedra fundacional, o un corte de cintas. El nacimiento de Campana fue a partir de un desarrollo inmobiliario que surge como un plan de negocios alternativo a la crisis financiera que venía sufriendo el establecimiento agroindustrial de los hermanos Costa como consecuencia, entre otras cuestiones, de la caída estrepitosa del precio internacional de la lana", comentó ayer por la noche el Dr. Oscar Trujillo ante un atento auditorio que superó holgadamente las 100 personas. Lo cierto es que por cuestiones de agenda, Trujillo tuvo que ceñirse al programa de su charla, pero claramente podría haber expuesto toda la noche y nadie se habría movido de su lugar. Así, detalló como en el yacimiento arqueológico denominado "Túmulo Campana", el CONICET pudo determinar que ya había actividad aborigen en nuestro territorio hace unos 1600 años atrás, cuando todavía el Imperio Romano estaba en pie. Ya sobre los orígenes del "Rincón de Campana" propiamente dicho, comentó que Francisco Alvarez Campana, oriundo de Cádiz, fue un gran mercader de la época y sus tierras, puestas a producir en el siglo XVI, tenían unas 30 mil hectáreas de superficie. Campana se dedicaba al trigo, al ganado vacuno y ovino, y también a la obtención de leña que alimentaba hornos de ladrillo de su propiedad, que abastecían la demanda de los constructores de Buenos Aires. "Lo cierto es que Don Francisco no le pagaba a nadie: terminó embargado y en prisión", dijo Trujillo con una pícara sonrisa. El límite de la charla de Trujillo fue el incendio del Frigorífico y su posterior cierre en 1926, cuando la falta de trabajo hizo de Campana un verdadero pueblo fantasma y los sepelios superaban a los nacimientos. "Campana pasó de un pueblo pujante, a uno que se ruraliza, lleno de casas y comercios abandonados; inercia que se rompe recién a mediados de los años ’50 con la radicación de Cometarsa y Dalmine SAFTA", comentó. Trujillo también destacó la visión de los hermanos Costa, quienes antes del desarrollo inmobiliario que diera lugar a nuestra ciudad, dotaron a su estancia de tecnología de punta para la época, como lo fueron el alambrado rural que aportó de una mayor lógica productiva al establecimiento; o la incorporación de enfardadoras y trilladoras entre otras maquinarias que comenzaban a reemplazar a la mano de obra intensiva; a lo que se sumó el puerto de aguas profundas (primera alternativa al de Buenos Aires desde donde se podía exportar directamente a Europa) y la llegada del ferrocarril. "Campana –explicó Trujillo- era tan importante que era punta de riel. Tanto es así que al trayecto Buenos Aires – Campana se le llamaba el tren de los Costa". Según Trujillo, ese mismo tren, o más bien los talleres asociados, explican la creación del primer automóvil argentino en nuestra ciudad: "¿Cómo se explica si no, que un gallego de origen rural haya tenido semejante iniciativa? Don Manuel Iglesias aprende el oficio de mecánico y otras técnicas trabajando en esos talleres del ferrocarril. La historia también explica su origen gallego: armó el auto en una habitación de su casa y para poder sacarlo a la calle tuvo que voltear una pared", detalló Trujillo y le arrancó una franca sonrisa a su vecinos.

Se armó una galería con imágenes aportadas por la Fototeca Campana. ¡Muy bien 10! La reunión, a cuento de otro aniversario de la creación del Partido de Campana, fue organizada por los alumnos del 1er año de la Carrera de Gestión Cultural del Instituto 15 y contó con el apoyo de La Auténtica Defensa en el marco del año de su 40 aniversario. Así, también, los alumnos convocaron a la Fototeca Campana, que aportó parte de su colección para una galería fotográfica que fue montada en uno de los pasillos del instituto; y el Coro Municipal (foto), dirigido por Antonio Escharbina, tuvo a su cargo el cierre de la velada con 4 brillantes intervenciones. Los alumnos de Gestión Cultural estuvieron atentos a todos los detalles, incluyendo azafatas que ubicaban al público, la impresión de un cuidado programa, y un café con torta de gentileza que esperaba a la salida.

El Coro Municipal tuvo a su cargo el cierre del encuentro.

