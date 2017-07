La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/jul/2017 Ghione prometió ”trabajar fuertemente” para implementar rápido el sistema de alarma que presentó Massa







El candidato a concejal del Frente Un País adelantó que Massa podría regresar dentro de tres semanas "para poner en funcionamiento la primera alarma del distrito". El precandidato a concejal del Frente Un País, Juan Ghione, calificó de "fantástica" la presentación que hizo el miércoles Sergio Massa en nuestra ciudad y prometió "trabajar fuertemente" para implementar el sistema "Alerta Buenos Aires" lo más pronto posible (incluso lo llamó directamente "Alerta Campana"). "La verdad es que estuvo fantástico. En un día desde el punto de vista climático horrible, no a la mejor hora, estaba lleno de vecinos muy preocupados por el tema inseguridad", señaló Ghione respecto a la actividad realizada en el Centro de Jubilados "Ilusión de la Tercera Edad". "Nos encontramos con un Sergio con ganas de comunicarse, de permitir las consultas, las preguntas, así que resultó un encuentro bárbaro. Nosotros conocíamos ya el sistema, yo estuve dándole también un poco de información a los vecinos, así que considero que ha sido una visita fantástica, estamos muy contentos", añadió Ghione, quien estuvo acompañado por el también concejal Marco Colella y los precandidatos a concejales Adriana Barbero, Hugo Longas y Rita García (GEN), entre otros. "Alerta Buenos Aires" es una iniciativa que "invita a todos a ser parte de una gran red de vecinos conectados", explicó Massa. ¿Cómo funciona? Cada vecino se baja la aplicación (para smartphones) y ante un hecho de inseguridad aprieta la opción "enviar alerta". Allí inmediatamente suena una sirena, que será instalada en varias esquinas, que alertará al resto de las casas. También existe el botón de "Llamar al 911? y "Compartir tu ubicación", que genera un grupo de WhatsApp para advertir a la comunidad. Asimismo, las casas que estén dentro del sistema tendrán un cartel de "Zona Vigilada". Ghione comentó que "el puntapié inicial de este sistema en Campana" los obliga a ponerse a "trabajar fuertemente": incluso Massa podría llegar a regresar dentro de tres semanas "para poner en funcionamiento la primera alarma del distrito". Al mismo tiempo, Ghione destacó la estrategia que está tomando Un País, que en "lugar de hacer campaña criticando lo que no funciona bien y diciendo que a lo mejor dentro de dos años lo puede resolver", propone "una herramienta que tiene la pretensión de ayudar y de resolver (el problema de la inseguridad) en este momento". "Es una manera de hacer campaña distinta, más proactiva, y llevándole soluciones a los vecinos", resaltó. Como Massa, el concejal llamó la atención sobre el escenario del mercado de trabajo en la zona, pidiendo "adoptar medidas desde el Estado" para "proteger la industria local". "Debemos tener un Estado que esté activo y sensible sobre las cuestiones que están pasando, no uno que mire desde lejos y que dice no saber qué hacer ante esta situación. Tiene que estar al lado, atendiendo las causas que generan el cierre de las fábricas", dijo Ghione.

MASSA Y GHIONE, EL MIÉRCOLES EN EL CENTRO "ILUSIÓN PARA LA TERCERA EDAD".

