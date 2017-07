La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/jul/2017 La Super Tropical Barrientos, herencia de familia tropical











MARCELO BARRIENTOS EN NUESTRA REDACCION El pasado 25 de mayo cumplieron 66 años de éxito ininterrumpido. "Es alegre y eso, tarde o temprano, se impone", explica Marcelo Barrientos respecto al género. Esta noche se presentan junto a Los Palmeras en el Club Ciudad de Campana. Tres generaciones que hicieron y siguen haciendo bailar a todos los bonaerenses con su música. Ellos son los Barrientos: Marcelino, Marcelo y Marcelo Adán; abuelo, padre e hijo, quienes son parte de la leyenda de la "Super Tropical Barrientos". "Uno tiene que separar y saber ubicarse", señala Marcelo en diálogo con La Auténtica Defensa. "Hay un creador del grupo: Marcelino Barrientos. A él se le debe todo. Él se tiene que llevar todo los laureles, fue un luchador, un visionario, un tipo espectacular", afirma al respecto. "Yo aprendí algo y soy el continuador. Mi hijo también está en el grupo", agrega. Marcelo continúa con la "herencia" y con aquella idea plasmada en "Los Criollitos" (conformado por los mismoss alumno de las clases y que se presentaban en diferentes baile). Con el correr del tiempo fueron cambiando sus integrantes y también mutaron de nombre hasta que en la década de 1960 tomó finalmente el nombre definitivo: "Súper Tropical Barrientos". Innumerable han sido los lugares donde se han presentado como banda: desde el Círculo Italiano hasta los grandes bailes de la Isla, pasando por lugares más grandes como el Club San Lorenzo y el Club Ciudad de Campana. "Actuar para grandes cantidades de gente no se da todos los días, es algo muy difícil. En nuestras actuaciones actuales tratamos que los bailes que organizamos venga la familia. En estos casos se permite la entrada de menores acompañados por los padres", cuenta Marcelo. En Zárate se han presentado en escenarios tan tradicionales como el Club Pellegrini y en el Club Ferroviario. Marcelo asegura que por la banda pasaron más de 400 músicos durante los 66 años de vida que cumplieron el pasado 25 de mayo pasado, "algo que ninguna otra banda va a lograr". Los artistas se van adaptando a los eventos, casamientos, cumpleaños, cumpleaños de 15, bautismos, aniversarios de bodas... "La música tropical es alegre y esto, tarde o temprano, se impone", revela Marcelo. "Siempre que tenga una buena base y no tenga letras ofensivas", advierte. Y la Súper Tropical Barrientos es una fiesta tradicional. "Los Palmeras", "El Cuarteto Imperial" y "Los Continentales del Perú" grabaron canciones suyas. No sólo se celebra en Campana y Zárate, sino en distintas ciudades bonaerenses como Baradero, San Pedro, Escobar, Pilar, San Fernando, Temperley, Tigre y San Martín, entre otras. También han recorrido el Sur de Entre Ríos y hasta lograron hacer una gira por Santiago del Estero. "La música tropical antes no era un ritmo tan escuchado como hoy, que resuena en todos lados", destaca Marcelo. "Soy trabajador de la música", se define. "Me debo al público y lo respeto. Uno tiene que ser constante y tener vocación para perdurar en el tiempo. El ritmo nuestro es picante, para hacer bailar, la gente lo comprende, se contagia desde los chicos jóvenes hasta los grandes. Saber escuchar y aprender del que sabe es la clave", cierra el continuador de esta leyenda que ya llegó a los 66 años.





Formación en 1983 Tropical Barrientos ESTA NOCHE, JUNTO A LOS PALMERAS EN EL CLUB CIUDAD Esta noche se presenta en nuestra ciudad "el grupo más importante de Sudamérica", según define Marcelo Barrientos a Los Palmeras, que llegarán hoy al Club Ciudad de Campana. "Son muy buenos autores y músicos. Esperamos que el público baile. Si te dan ganas de bailar, ése es el éxito", marca Barrientos. La banda invitada tocará sus temas actuales y otros que han sido exitosos. Las entradas se pueden conseguir en FotoProducciones y en la puerta, que abrirá a las 20 horas. La velada contará con la participación de "La Súper Tropical Barrientos" y otros locales como "La Banda de Camel", "El chino y la sonora" y "Santos y su combo". La velada tendrá un plus con la presencia de la banda del hijo del acordeonista de Los Palmeras, Marcos Camino, quien formó un grupo "Palmae". "Hacen música tropical para la juventud, tipo Marama", contó Marcelo.

LOS PALMERAS

LA SUPER SUPER EN TWEETS SUPER TROPICAL BARRIENTOS 1997 "Enganchados" https://t.co/h0RLIZLl22 vía @YouTube — leonardo ortega (@ortegaleonardo5) 25 de enero de 2017 #Ahora. Un año más. La Super Super Tropical Barrientos festeja sus 66 años de inigualable trayectoria tocando en varios lugares, CD exitos pic.twitter.com/ViqjfV3ehb — Daniel Trila (@dantrila) 31 de diciembre de 2016 #Ahora. Super Super Tropical Barrientos en el Teatro Pedro Barbero. Con una trayectoria inigualada desde 1951 pic.twitter.com/H5vBOyYVno — Daniel Trila (@dantrila) 10 de septiembre de 2016

La Super Tropical Barrientos, herencia de familia tropical

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: