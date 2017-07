Si gana, el Tricolor se asegurará el primer puesto de su zona y, así, su clasificación a semifinales. Juegan desde las 21.30. Luego de dos semanas de inactividad competitiva, Ciudad de Campana volverá hoy a la acción por el Torneo Oficial 2017 de la Asociación de Básquetbol Zárate-Campana (ABZC). Será a partir de las 21.30 horas, cuando reciba la visita de Atlético Baradero por la novena fecha de la Zona 1 del Nivel A. En la previa, se trata de un encuentro que el Tricolor debería dominar sin mayores inconvenientes. De concretarse ello, se aseguraría el primer puesto de esta Zona A1 (tiene ventaja en caso de ir a desempate con Presidente Derqui) y, de esa manera, la clasificación a semifinales y al próximo Torneo Provincial de Clubes. Los playoffs del Oficial de la ABZC tendrán a seis equipos clasificados. Los primeros de cada zona avanzarán directamente a semifinales, mientras que segundos y terceros se cruzarán para definir a los rivales. En tanto, el Nivel A también tendrá un equipo que descenderá al Nivel B: será el peor del triangular que disputen los conjuntos que no accedan a playoffs (el 4º y 5º de la Zona A1 y el 4º de la A2). Por el momento, la Zona A1 tiene las siguientes posiciones: 1) Presidente Derqui (5-2), 12 puntos; 2) Ciudad de Campana (5-1), 11 puntos; 3) Sportivo Pilar (2-4), 8 puntos; 4) Defensores Unidos (2-3), 7 puntos; 5) Atlético Baradero (1-5), 7 puntos. Por esta novena fecha, además del CCC vs Atlético Baradero, también jugarán Sportivo Pilar vs Defensores Unidos, que el domingo disputará su encuentro postergado frente al elenco de Baradero. ZONA A2. A este grupo le restan sólo dos encuentros, pero ya está casi todo definido. Atlético Pilar será el "1" y entre Sportivo Escobar e Independiente de Zárate definirán el "2" y el "3" (el Rojo tiene un diferencial de +16 a su favor); mientras que Central Buenos Aires jugará por mantener la categoría en el triangular por el descenso. Hoy viernes se enfrentarán Centras Buenos Aires vs Atlético Pilar (a las 21.30 horas en Zárate), mientras que el próximo viernes 14 se medirán Sportivo Escobar e Independiente desde las 21 horas en Escobar. Las posiciones de esta Zona A2 son: 1) Atlético Pilar (4-1), 9 puntos; 2) Independiente (3-2), 8 puntos; 3) Sportivo Escobar (3-2), 8 puntos; 4) Central Buenos Aires (0-5), 5 puntos. BOAT CLUB PASÓ PARA MAÑANA Anoche, el Campana Boat Club debía recibir a Tempestad de San Antonio de Areco por la última fecha de la Zona 1 del Nivel B del Oficial 2017 de la ABZC. Sin embargo, el encuentro fue postergado para mañana sábado. Se trata de un juego que no modificará el futuro del CBC, que ya sabe que terminará la fase regular en el tercer puesto de la Zona B1 y que por los Cuartos de Final de los playoffs del Nivel B se deberá medir con Náutico Zárate, 2º de la Zona B2.

Básquet:

Ciudad de Campana recibe a Atlético Baradero

