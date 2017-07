Si el Violeta vence al elenco de Santiago del Estero, no dependerá ya de ningún otro resultado. El DT Felipe De la Riva repetiría a los mismos 11 que presentó en la victoria ante Almagro. El encuentro comienza 15.30 horas en Mitre y Puccini. Villa Dálmine intentará esta tarde cerrar la cuenta más temida de esta temporada para ya pensar definitivamente de cara al próximo campeonato. Es que recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero con la posibilidad de sumar los tres puntos que le restan para asegurar matemáticamente su permanencia en el Nacional B y, entonces sí, afrontar las fechas restantes con esa tranquilidad, pero sabiendo también que necesitará engrosar su caudal de puntos de cara al próximo torneo de la divisional. El encuentro, correspondiente a la 42ª fecha del campeonato se jugará desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini y con el arbitraje de Bruno Bocca (segunda vez que dirige al Violeta tras la derrota 2-1 frente a San Martín de Tucumán en mayo pasado). Con este panorama, y tras ganarle 2-1 a Almagro como visitante, Felipe De La Riva no realizaría modificaciones en la formación titular y apenas habrá un cambio entre los 18 convocados (regresa Alex Stábile en lugar de Leonardo Carboni, quien arrastra molestias físicas). Entonces, los once que presentaría Villa Dálmine esta tarde serían: José Castellano; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Lautaro Formica; Fabrizio Palma, Federico Recalde, Diego Núñez, Jonathan Figueira; Pablo Burzio y Ezequiel Cérica. En tanto, en el banco de suplentes quedarían: Francisco Mastrángelo, Luciano Recalde, Horacio Falcón, Leonardo Cisnero, Lucas Favalli, Alex Stábile y Juan Manuel Mazzocchi. Por su parte, Central Córdoba llega con mucha presión a este compromiso luego de perder 3-2 como local ante Douglas Haig. Así quedó anteúltimo en la tabla de los Promedios y con escaso margen de error si quiere mantenerse en la categoría. Por eso, su DT, Gustavo Coleoni, realizaría dos cambios: Martín Zapata volvería al once inicial por Israel Coll, mientras que Diego Diellos ingresaría por Matías Zbrun. En consecuencia, los once del Ferroviario en Campana serían: Pablo Heredia; Hugo Vera Oviedo, Gabriel Fernández, Rodrigo Mieres, Adrián Argachá; Martín Zapata, Hernán Lamberti, Leandro Becerra, Arnaldo González; Leandro Sequeira y Diego Diellos. En tanto, como suplentes quedarían: Leonel Caffaratti, Gabriel Zuvinikar, Israel Coll, Silvio Iuvalé, Cristian Vega, Pablo Vilchez y Leandro Chetti.

DÁLMINE VIENE DE GANARLE 2-1 ALMAGRO. REPITIRÍA LOS MISMOS 11 TITULARES. NACIONAL B - FECHA 42 VIERNES - 15.30 horas: Villa Dálmine vs Ctral. Córdoba (SdE) / Bruno Bocca - 20.00 horas: Crucero Del Norte vs Santamarina / Alejandro Castro - 21.00 horas: Instituto vs Los Andes / Nazareno Arasa - 21.30 horas: San Martín (T) vs Flandria / Juan Pablo Pompei SÁBADO - 13.05 horas: Brown (M) vs All Boys / Fernando Echenique (TV) - 14.05 horas: Brown (A) vs Ferro / Julio Barraza (TV) - 15.05 horas: Argentinos Juniors vs Gimnasia (J) / Pablo Echavarría (TV) - 17.00 horas: Atlético Paraná vs Almagro / Gerardo Méndez Cedro - 20.00 horas: Douglas Haig vs Boca Unidos / Hernán Mastrángelo DOMINGO - 16.00 horas: Estudiantes (SL) vs I. Rivadavia / Pablo Dóvalo - 16.05 horas: Chacarita vs Juventud Unida (G) / Gastón Suárez (TV) EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 11: En 10 partidos, Villa Dálmine ganó en 3 ocasiones, Central Córdoba ganó 2 partidos y empataron 5 veces. Villa Dálmine convirtió 12 goles, mientras que Central Córdoba marcó 10. COMO LOCAL VILLA DALMINE: jugaron 5 veces. Villa Dálmine ganó 2 juegos (5 goles) y Central Córdoba no ganó (2 goles). Empataron 3 veces. COMO LOCAL CTRAL. CORDOBA: jugaron 5 veces. Villa Dálmine ganó un partido (7 goles), mientras que Central Córdoba obtuvo dos triunfos (8 goles). Igualaron en 2 oportunidades. EL ULTIMO PARTIDO LOCAL: El sábado 9 de abril de 2016, por la 11ª fecha del Torneo de Transición de Nacional B, igualaron 1-1 en Campana. Goles de Hugo Vera Oviedo para el cuadro santiagüeño y de Hugo Brizuela para el equipo campanense. Arbitraje de Ramiro López. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El 9 de diciembre de 2016, por la 19ª fecha, Central Córdoba se impuso 3-1 con goles de Hernán Lamberti (2) y Gabriel Fernández de penal para el "Ferroviario". Leonardo Carboni marcó el tanto Violeta. APOSTILLAS: Tres partidos sin ganar lleva Villa Dálmine ante Central Córdoba, con 2 empates y una derrota. El último triunfo se produjo en Santiago del Estero, por la 1ª fecha del Nacional B 2015: 3 a 1 con goles de Diego Nuñez, Javier Rossi y Dante Zúñiga. Como local, la última victoria se produjo el 23 de marzo de 1991 por la 32ª fecha del Nacional B 1990/91. Fue 2 a 0 con goles de Antonio Labonia y Alberto Arena. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE LOCAL DE 1991 El miércoles 6 de noviembre, por la 14ª fecha del Nacional B 1991/92, igualaron 0-0 en Campana. VILLA DALMINE (0): Adrián Fernando Palacios; Adrián Gustavo Casella, Rubén Oscar Benítez, Oscar Ernesto Barrios y José Alberto Sayago; Alejandro Fabián Presa (Juan Carlos Echevarría), Carlos Alberto Pereyra y Luis Miguel Elsesser (Horacio Daniel De Cuadro); Fernando José Borio, Rubén Alejandro Rojas y Ariel Omar Cieri. DT: Roberto Resquín. SUPLENTES: Adrián Gustavo Moschini, Julio Daniel Coronel y Horacio Enrique Romero. CTRAL. CORDOBA (0): Ricardo Ernesto Salomón; Carlos Mario Chiera, Víctor Hugo Jiménez, Darío Roger Quiñones y Francisco Contreras; Luis Tomás Asili, Rodolfo Eduardo Torres y Enrique Francisco Pacheco (Omar Eugenio Páez) ; Pablo Roberto Salvatierra (Rubén Ariel Gómez), Adrián Rubén Longo y Héctor Fabián Arias. DT: Gualberto Vidal Muggione. SUPLENTES: Miguel Ángel Yelpo, Cristian Gonzalo Salomón y Luis Américo Valoy. CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Alejandro Sliwa. REC: 11.560.000 Australes. ¡HOY JUEGA EL VIOLA! Desde las 15.30 horas en Mitre y Puccini, Villa Dálmine recibirá a @CACCSANTIAGO. #TodosJuntos #VamosViola pic.twitter.com/wp6WFATbox — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 7 de julio de 2017 #FútbolProfesional | Los 18 concentrados por el DT Felipe De La Riva para el partido de mañana frente a @CACCSANTIAGO. #VamosViola. pic.twitter.com/uSpGpSn0rv — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 6 de julio de 2017

Nacional B:

Villa Dálmine recibe a Central Córdoba con la posibilidad de asegurar la permanencia

