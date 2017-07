La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/jul/2017 Nacional B:

Villa Dálmine recibe a Central Córdoba con la posibilidad de asegurar la permanencia







Si el Violeta vence al elenco de Santiago del Estero, no dependerá ya de ningún otro resultado. El DT Felipe De la Riva repetiría a los mismos 11 que presentó en la victoria ante Almagro. El encuentro comienza 15.30 horas en Mitre y Puccini. Villa Dálmine intentará esta tarde cerrar la cuenta más temida de esta temporada para ya pensar definitivamente de cara al próximo campeonato. Es que recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero con la posibilidad de sumar los tres puntos que le restan para asegurar matemáticamente su permanencia en el Nacional B y, entonces sí, afrontar las fechas restantes con esa tranquilidad, pero sabiendo también que necesitará engrosar su caudal de puntos de cara al próximo torneo de la divisional. El encuentro, correspondiente a la 42ª fecha del campeonato se jugará desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini y con el arbitraje de Bruno Bocca (segunda vez que dirige al Violeta tras la derrota 2-1 frente a San Martín de Tucumán en mayo pasado). Con este panorama, y tras ganarle 2-1 a Almagro como visitante, Felipe De La Riva no realizaría modificaciones en la formación titular y apenas habrá un cambio entre los 18 convocados (regresa Alex Stábile en lugar de Leonardo Carboni, quien arrastra molestias físicas). Entonces, los once que presentaría Villa Dálmine esta tarde serían: José Castellano; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Lautaro Formica; Fabrizio Palma, Federico Recalde, Diego Núñez, Jonathan Figueira; Pablo Burzio y Ezequiel Cérica. En tanto, en el banco de suplentes quedarían: Francisco Mastrángelo, Luciano Recalde, Horacio Falcón, Leonardo Cisnero, Lucas Favalli, Alex Stábile y Juan Manuel Mazzocchi. Por su parte, Central Córdoba llega con mucha presión a este compromiso luego de perder 3-2 como local ante Douglas Haig. Así quedó anteúltimo en la tabla de los Promedios y con escaso margen de error si quiere mantenerse en la categoría. Por eso, su DT, Gustavo Coleoni, realizaría dos cambios: Martín Zapata volvería al once inicial por Israel Coll, mientras que Diego Diellos ingresaría por Matías Zbrun. En consecuencia, los once del Ferroviario en Campana serían: Pablo Heredia; Hugo Vera Oviedo, Gabriel Fernández, Rodrigo Mieres, Adrián Argachá; Martín Zapata, Hernán Lamberti, Leandro Becerra, Arnaldo González; Leandro Sequeira y Diego Diellos. En tanto, como suplentes quedarían: Leonel Caffaratti, Gabriel Zuvinikar, Israel Coll, Silvio Iuvalé, Cristian Vega, Pablo Vilchez y Leandro Chetti.

DÁLMINE VIENE DE GANARLE 2-1 ALMAGRO. REPITIRÍA LOS MISMOS 11 TITULARES. NACIONAL B - FECHA 42 VIERNES - 15.30 horas: Villa Dálmine vs Ctral. Córdoba (SdE) / Bruno Bocca - 20.00 horas: Crucero Del Norte vs Santamarina / Alejandro Castro - 21.00 horas: Instituto vs Los Andes / Nazareno Arasa - 21.30 horas: San Martín (T) vs Flandria / Juan Pablo Pompei SÁBADO - 13.05 horas: Brown (M) vs All Boys / Fernando Echenique (TV) - 14.05 horas: Brown (A) vs Ferro / Julio Barraza (TV) - 15.05 horas: Argentinos Juniors vs Gimnasia (J) / Pablo Echavarría (TV) - 17.00 horas: Atlético Paraná vs Almagro / Gerardo Méndez Cedro - 20.00 horas: Douglas Haig vs Boca Unidos / Hernán Mastrángelo DOMINGO - 16.00 horas: Estudiantes (SL) vs I. Rivadavia / Pablo Dóvalo - 16.05 horas: Chacarita vs Juventud Unida (G) / Gastón Suárez (TV) EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 11: En 10 partidos, Villa Dálmine ganó en 3 ocasiones, Central Córdoba ganó 2 partidos y empataron 5 veces. Villa Dálmine convirtió 12 goles, mientras que Central Córdoba marcó 10. COMO LOCAL VILLA DALMINE: jugaron 5 veces. Villa Dálmine ganó 2 juegos (5 goles) y Central Córdoba no ganó (2 goles). Empataron 3 veces. COMO LOCAL CTRAL. CORDOBA: jugaron 5 veces. Villa Dálmine ganó un partido (7 goles), mientras que Central Córdoba obtuvo dos triunfos (8 goles). Igualaron en 2 oportunidades. EL ULTIMO PARTIDO LOCAL: El sábado 9 de abril de 2016, por la 11ª fecha del Torneo de Transición de Nacional B, igualaron 1-1 en Campana. Goles de Hugo Vera Oviedo para el cuadro santiagüeño y de Hugo Brizuela para el equipo campanense. Arbitraje de Ramiro López. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El 9 de diciembre de 2016, por la 19ª fecha, Central Córdoba se impuso 3-1 con goles de Hernán Lamberti (2) y Gabriel Fernández de penal para el "Ferroviario". Leonardo Carboni marcó el tanto Violeta. APOSTILLAS: Tres partidos sin ganar lleva Villa Dálmine ante Central Córdoba, con 2 empates y una derrota. El último triunfo se produjo en Santiago del Estero, por la 1ª fecha del Nacional B 2015: 3 a 1 con goles de Diego Nuñez, Javier Rossi y Dante Zúñiga. Como local, la última victoria se produjo el 23 de marzo de 1991 por la 32ª fecha del Nacional B 1990/91. Fue 2 a 0 con goles de Antonio Labonia y Alberto Arena. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE LOCAL DE 1991 El miércoles 6 de noviembre, por la 14ª fecha del Nacional B 1991/92, igualaron 0-0 en Campana. VILLA DALMINE (0): Adrián Fernando Palacios; Adrián Gustavo Casella, Rubén Oscar Benítez, Oscar Ernesto Barrios y José Alberto Sayago; Alejandro Fabián Presa (Juan Carlos Echevarría), Carlos Alberto Pereyra y Luis Miguel Elsesser (Horacio Daniel De Cuadro); Fernando José Borio, Rubén Alejandro Rojas y Ariel Omar Cieri. DT: Roberto Resquín. SUPLENTES: Adrián Gustavo Moschini, Julio Daniel Coronel y Horacio Enrique Romero. CTRAL. CORDOBA (0): Ricardo Ernesto Salomón; Carlos Mario Chiera, Víctor Hugo Jiménez, Darío Roger Quiñones y Francisco Contreras; Luis Tomás Asili, Rodolfo Eduardo Torres y Enrique Francisco Pacheco (Omar Eugenio Páez) ; Pablo Roberto Salvatierra (Rubén Ariel Gómez), Adrián Rubén Longo y Héctor Fabián Arias. DT: Gualberto Vidal Muggione. SUPLENTES: Miguel Ángel Yelpo, Cristian Gonzalo Salomón y Luis Américo Valoy. CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Alejandro Sliwa. REC: 11.560.000 Australes. ¡HOY JUEGA EL VIOLA! Desde las 15.30 horas en Mitre y Puccini, Villa Dálmine recibirá a @CACCSANTIAGO. #TodosJuntos #VamosViola pic.twitter.com/wp6WFATbox — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 7 de julio de 2017 #FútbolProfesional | Los 18 concentrados por el DT Felipe De La Riva para el partido de mañana frente a @CACCSANTIAGO. #VamosViola. pic.twitter.com/uSpGpSn0rv — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 6 de julio de 2017

Nacional B:

Villa Dálmine recibe a Central Córdoba con la posibilidad de asegurar la permanencia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: