La Chancleta de Neymar no detiene su andar: obtuvo su 13ª victoria consecutiva. Mañana se juega la anteúltima fecha de la fase regular.

El pasado sábado se desarrolló la 13ª fecha de la "Copa Ameghino Servicios 2017", el Torneo de Fútbol 7 que organiza el Club Ciudad de Campana y que tiene a La Chancleta de Neymar como equipo "ideal" del certamen, con 13 victorias en 13 presentaciones (en la última venció 4-0 a Humilde Team). De esa manera, es líder indiscutido de la Zona A, mientras en la B manda Transportes Espartaco con 29 unidades.

Los resultados y goleadores de esta fecha 13 fueron:

ZONA A

*CYL/El Buen Sabor 2 - Lavadero Mr. Wash 4. Goles: Facundo Giacobbe (2) (CYL); Esteban Salarayan (2), Martín Varela y Tomás Fumeau (LMW).

*Panadería Fénix/Distrihuev 4 - El Muro FC 1. Goles: Jonathan Boscoso (2), Martín Baigorri y Franco Colliard (PFD); Lucas Costa (ELM).

*Paliza Táctica 2 vs. Hierros Campana 6. Goles: Alexis González (2) (PAL); Rodrigo Cepernic (3), Enzo Montani (2) y Juan Pablo González (HIE).

*Branca FC 1 - Plegadoras Migueles 0. Gol: Jorge Ledesma (BFC).

*Interacero S.A. 3 - Carnicería El Apo 2. Goles: Juan Manuel Amestoy, Tomás Gatti y Matías Gatti (ISA); Nicolás Bordenave y Cesar Hereñu (CEA).

*Cabañas Yerua/Carnicería Belén 1 - Super Mc Cottas/JCO 4. Goles: Leonel Bargas (CYCB); Kevin Fox (2) y Agustín Carreras (2) (SMC).

*Humilde Team 0 - La Chancleta de Neymar 4. Goles: Uriel Brandan, Alex Curto, Sebastián Allogio y Patricio Cataldo (LCN).

Zona B

*Transportes Espartaco 2 - Amigos de Ronaldo 0. Goles: Alan O´Reilly y Juan Pablo Moreira (TRA).

*Académicos/Ameghino Servicios 4 - Cervecero 3. Goles: Álvaro Stella (2), Esteban Boveri y Thiago Espíndola (AAS); Goles: Facundo Cremón (2) y Maximiliano Romero (CER).

*La 20 1 - Italianisimas FCA 3. Goles: Lorenzo Bravo (La20); Carlos Prestera, Gonzalo Ibáñez y Lucas Quiroga (ITA).

*Paso a Paso/La Reserva 6 - Tarantula FC 4. Goles: Adrián Sassone (3), Gonzalo Bortagaray (2) y Matías Ayre (PAP); Santiago Díaz (2), Nicolás Pepe y Martín Raza (TFC).

*Mirtha La Pantera 5 - La Era Repuestos/Automotores Gallego 1. Goles: Facundo Puca, Mariano Costamagna, Juan O. Iribarne, Sebastián Repchanski y Walter Bertoli Barsotti (MLP); Mauro Navarro (LER).

*Carpintería Metálica Curti 1 - Esturión 2. Goles: Matías Rojas (CMC); Santiago Aguilar y Facundo Ponce de León (EST).

*Inmatel/MM Instalaciones Eléctricas 2 - Amarula FC 9. Goles: Mauro Llanos y Javier Pons (INM); Gabriel Molineris (3), Matías Irigoyen (2), Juan Manuel Rodríguez, Hernán Cazador, Federico Vener y Roberto Jendrulek (AFC).

Interzonal: Pago al Toque 2 - La Autentica Defensa 1. Goles: Luciano Nicolino (2) (PAT); Julián Ithurburu (LAD).

GOLEADORES: 1) Juan Pablo Morerira (ITA) e Ian Albornoz (BFC), 16 goles; 3) Agustín Carreras (SMC), Alex Curto (LCN) y Matías Marchan (PAT), 15 goles; 6) Matías Irigoyen (AFC), 14 goles.

PRÓXIMA FECHA. Mañana sábado se disputará la 14ª y anteúltima fecha de la primera fase, con los siguientes partidos:

Zona A: La Chancleta de Neymar vs. El Muro FC; Panadería Fénix/Distrihuev vs. Cabañas Yerua/Carnicería Belén; La Autentica Defensa vs. CYL/El Buen Sabor; Carnicería El Apo vs. Paliza Táctica; Hierros Campana vs. Branca FC; Plegadoras Migueles vs. Humilde Team; Lavadero Mr. Wash vs. Interacero S.A.;

Zona B: Cervecero vs. La 20; Carpintería Metálica Curti vs. Amarula FC; Italianisimas FCA vs. Paso a Paso/Cerveza La Reserva; Amigos de Ronaldo vs. Inmatel/MM Instalaciones Eléctricas; Esturión vs. Mirtha La Pantera; Tarántula FC vs. Transportes Espartaco; Pago al Toque vs. Académicos/Ameghino Servicios.

Interzonal: Super Mc Cottas/JCO vs. La Era Repuestos/Automotores