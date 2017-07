La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/jul/2017 El Historial:

Villa Dálmine Vs. Ctral. Cordoba

Por Gustavo Belsué









ENCUENTRO Nº 11: En 10 partidos, Villa Dálmine ganó en 3 ocasiones, Central Córdoba ganó 2 partidos y empataron 5 veces. Villa Dálmine convirtió 12 goles, mientras que Central Córdoba marcó 10. COMO LOCAL VILLA DALMINE: jugaron 5 veces. Villa Dálmine ganó 2 juegos (5 goles) y Central Córdoba no ganó (2 goles). Empataron 3 veces. COMO LOCAL CTRAL. CORDOBA: jugaron 5 veces. Villa Dálmine ganó un partido (7 goles), mientras que Central Córdoba obtuvo dos triunfos (8 goles). Igualaron en 2 oportunidades. EL ULTIMO PARTIDO LOCAL: El sábado 9 de abril de 2016, por la 11ª fecha del Torneo de Transición de Nacional B, igualaron 1-1 en Campana. Goles de Hugo Vera Oviedo para el cuadro santiagüeño y de Hugo Brizuela para el equipo campanense. Arbitraje de Ramiro López. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El 9 de diciembre de 2016, por la 19ª fecha, Central Córdoba se impuso 3-1 con goles de Hernán Lamberti (2) y Gabriel Fernández de penal para el "Ferroviario". Leonardo Carboni marcó el tanto Violeta. APOSTILLAS: Tres partidos sin ganar lleva Villa Dálmine ante Central Córdoba, con 2 empates y una derrota. El último triunfo se produjo en Santiago del Estero, por la 1ª fecha del Nacional B 2015: 3 a 1 con goles de Diego Nuñez, Javier Rossi y Dante Zúñiga. Como local, la última victoria se produjo el 23 de marzo de 1991 por la 32ª fecha del Nacional B 1990/91. Fue 2 a 0 con goles de Antonio Labonia y Alberto Arena. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE LOCAL DE 1991 El miércoles 6 de noviembre, por la 14ª fecha del Nacional B 1991/92, igualaron 0-0 en Campana. VILLA DALMINE (0): Adrián Fernando Palacios; Adrián Gustavo Casella, Rubén Oscar Benítez, Oscar Ernesto Barrios y José Alberto Sayago; Alejandro Fabián Presa (Juan Carlos Echevarría), Carlos Alberto Pereyra y Luis Miguel Elsesser (Horacio Daniel De Cuadro); Fernando José Borio, Rubén Alejandro Rojas y Ariel Omar Cieri. DT: Roberto Resquín. SUPLENTES: Adrián Gustavo Moschini, Julio Daniel Coronel y Horacio Enrique Romero. CTRAL. CORDOBA (0): Ricardo Ernesto Salomón; Carlos Mario Chiera, Víctor Hugo Jiménez, Darío Roger Quiñones y Francisco Contreras; Luis Tomás Asili, Rodolfo Eduardo Torres y Enrique Francisco Pacheco (Omar Eugenio Páez) ; Pablo Roberto Salvatierra (Rubén Ariel Gómez), Adrián Rubén Longo y Héctor Fabián Arias. DT: Gualberto Vidal Muggione. SUPLENTES: Miguel Ángel Yelpo, Cristian Gonzalo Salomón y Luis Américo Valoy. CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Alejandro Sliwa. REC: 11.560.000 Australes.

