La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 08/jul/2017 Desde la UOCRA remarcaron que en Campana la situación laboral no está mejorando







El titular de la Seccional, Oscar Villarreal, manifestó que la obra en Axion no está generando los puestos anunciados; y se quejó porque el gobierno no lanza obra nueva. Además, volvió a pedir por la TMB II. El gremio sumaría unos 800 desocupados. Ayer en horas del mediodía, Oscar Villareal, titular de UOCRA Seccional Campana, convocó a la prensa local para denunciar que "semana a semana se van sumando al gremio de los desocupados cada vez más gente" y explicó: "cuando una obra comienza, sabemos que en algún momento tiene que empezar a terminar. Lo más doloroso es que no se ve nada a corto plazo, nuevas obras que vayan generando nuevo trabajo". Villareal dijo que actualmente serían unos 800 obreros de la construcción de Campana y sus adyacencias que se encuentran sin trabajo, y un alto porcentaje de ellos desde hace varios meses. "La impotencia nuestra es que salen por la prensa nacional a decir que esto está mejorando. Nosotros no podemos ser cómplices de esa mentira. En nuestra localidad, en nuestro rubro, no vemos eso", dijo el dirigente gremial y detalló: "La ampliación de la Unidad Carcelaria, las 104 viviendas, la biblioteca, y la inauguración del 911" son obras lanzadas por el gobierno anterior, "pero este gobierno no está generando obra nueva". En este sentido, el titular de la UOCRA Campana cargó contra "los funcionarios del poder político de turno: Abella con todo su equipo ejecutivo y concejales; a nivel provincial, es María Eugenia Vidal; y a nivel nacional es el Ingeniero Macri" por dar un inicio efectivo a la Termoeléctrica Manuel Belgrano 2, "una obra que estaba adjudicada seis meses antes que se fuera el anteiror gobierno". LA REFINERIA VIENE LENTA En otro pasaje de la conferencia de prensa, Villareal puso el foco en la obra de mantenimiento y ampliación de la refinería Axion. "Si a esta situación le agregamos que si lo único que hay en nuestra zona, con una inversión interesante, de una empresa privada como Axion, no se ha cumplido… ni lo que se dijo al principio ni lo que se ha manifestado hace poco", aseguró. "Queremos dar a conocer públicamente nuestra disconformidad con lo que han manifestado políticos, funcionarios de la empresa, inversionistas. Han hecho creer a los trabajadores y a la sociedad que ésta iba a ser una obra que en el mes 6 no iba a bajar de determinada cantidad de trabajadores. Da pena escuchar por ahí un nombre y apellido que tal vez motivado por la fecha eleccionaria haya jugado con la ilusión y la necesidad de la gente", agregó. "Han hablado de 2 mil trabajadores involucrados en esta obra. Entre el grupo de mantenimiento y el grupo de la obra de ampliación, no sé si llegamos a los 800 compañeros. Y encima decir que prontamente van a ser 4 mil, entiendo que suena lindo, un shock de prensa interesante en momentos que nos aproximamos a un acto eleccionario, pero también veo una injusticia, siento vergüenza que utilicen la necesidad y el hambre de la gente y sus familias. Estamos muy lejos de ver que lleguemos al mes 8 y podamos ver 300 o 400 compañeros más trabajando", aseguró. "Esta empresa –continuó Villareal- , Andrade Gutiérrez, no sé si las dificultades son todas de ellos o son de ellos y la refinería, pero sí sabemos que desde el momento que se instalaron en Campana han pasado distintas dificultades, y nunca lograron avanzar para ocupar la cantidad de compañeros que ellos nos habían dicho. Hace más de 1 mes que hay unos 300 trabajadores con todo listo para entrar a trabajar y todavía están afuera. Eso también es jugar con la ilusión y la necesidad de la gente". "Cuando todos los compañeros estaban en condiciones de entrar, luego de pasar todos los requisitos y exámenes que piden para poder trabajar, el material no llegó y ahora nos dicen que ese material que llega de Brasil puede estar disponible recién el día 15. ¿Alguien no sabía que para que avance de la obra tienen que estar los materiales del sector de montaje disponibles? Yo pido disculpas si soy desconfiado, pero no creo que ellos no se hayan dado cuenta de eso", dijo el gremialista.

Villarreal volvió a pedir por la TMB II y señaló que el gremio suma hoy unos 800 desocupados.





"Hace más de UN mes que hay unos 300 trabajadores con todo listo para entrar a trabajar y todavía están afuera" dijo Villareal sobre la obra en Axion.

