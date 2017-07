La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 08/jul/2017 Regionales:

La vecina ciudad estaba en el puesto 60 en 2015. Por su parte, Campana está 16 en el listado dado a conocer por la ministra Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dio a conocer la estadísticas delictivas del año 2016 y pese a informar que los homicidios disminuyeron un 9% en todo el país entre 2015 y 2016 y la criminalidad en general bajó un 6%, según los datos revelados, Zárate fue la sexta ciudad con más casos de homicidios dolosos en todo el territorio nacional. En tanto, Campana se ubicó en el puesto 16. Los números del vecino partido no son nada alentadores. En tan solo un año escaló 54 posiciones: pasó de tener un índice de 8,2 hechos cada 100 mil habitantes a uno de 13/100.000. De esta forma, Zárate se vio superada solo por otras cinco urbes: Santa Fe (capital), con 22,2 casos cada 100.000 habitantes (mantiene el primer puesto en el interanual); Moreno (Buenos Aires), con 15,8 casos; Patiño (Formosa), con 14,7 hechos; Rosario (Santa Fe), con 14,4 homicidios; y Mendoza (capital), con 13,4 casos. A excepción de Patiño, que tiene 75 mil habitantes, el resto de las ciudades no bajan del medio millón de pobladores contra los 123 mil que tiene Zárate. El top ten de distritos con mayor tasa de homicidios los completan Luján de Cuyo (Mendoza), con 11,8 casos sobre 100 mil habitantes; Necochea (Buenos Aires), con 11,6 casos; Las Heras (Mendoza), con 11,6 casos; y Lanús y Quilmes (Buenos Aires), con un registro de 11,4 casos cada 100.000 habitantes. Campana, en tanto, aparece en el puesto 16: pasó de tener un índice de 7/100 mil a uno de 9.9/100 mil, lo que representa una suba interanual del 41,4 por ciento. Comparada con la media provincial, la ciudad está arriba un 45,5 por ciento (6,8 versus 9,9 casos cada 100 mil habitantes). En el 2016, los casos de homicidios en nuestra ciudad han casi duplicado el número más alto de los partido limítrofes, a excepción de Zárate. Pilar tuvo un registro de 5.7; San Fernando, de 5.3; Escobar, de 5; y Exaltación de la Cruz, de 1. Islas del Ibicuy, distrito de Entre Ríos, no registró hechos. Por otra parte, la ciudad de Buenos Aires confirmó otro año de caída en los casos: rondó el 24%, con un total de 4,1 hechos cada 100 mil habitantes. Esto la ubicó muy por debajo del promedio nacional, que se situó en los 6/100 mil habitantes. Ampliando el lente, Argentina es el tercer país de Latinoamérica con menos hechos de homicidios dolosos registrados, cifra mejorada solo por Chile y Ecuador. Las naciones más peligrosas del continente siguen siendo Brasil (con una tasa de 25,7/100.000) y Venezuela, con la escalofriante cifra de 92 hechos cada 100 mil habitantes. En el homicidio simple o doloso se prueba que existió intención de matar. Una variante es el homicidio simple con dolo eventual, en el que el autor tenía conocimiento o era consciente de que podía llegar a causar un daño, pese a lo cual no interrumpió su acción. Tanto para el homicidio simple o doloso, como para el homicidio simple con dolo eventual, se prevé penas de 8 a 25 años de prisión. Bullrich dio a conocer esas cifras en una conferencia de prensa realizada en la sede de su cartera, ubicada en el barrio porteño de Monserrat, donde estuvo acompañada por el director general del Indec, Jorge Todesca, el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco; el de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y varios funcionario provinciales. Delitos y victimización Los resultados pertenecen a la Estadística Criminal realizada sobre el período 2015-2016, presentada junto a la Primera Encuesta Nacional de Victimización, la que determinó que casi el 70% de los ciudadanos no denuncia los delitos de los que es víctima y que el 27,3% de los hogares sufrió alguno durante el año pasado. La ministra explicó que "el Sistema Nacional de Información Criminal es una obligación legal de la Argentina, y esto se ha hecho con la decisión de crear por primera vez en la historia una Subsecretaría de Estadísticas Criminales" y agregó que "esto significó darle una jerarquía a la estadística, y este es el primer resultado". Las cifras presentadas también muestran una baja en otros delitos. Según el informe, durante 2016 hubo 994 robos cada 100.000 habitantes, 3,2% menos que en 2015. Una disminución similar tuvieron el hurto, que cerró el año con 620 casos cada 100 mil habitantes; y los delitos contra la propiedad, con 1942 denuncias cada 100 mil habitantes.

EN MARZO, VECINOS DE ZÁRATE SE MOVILIZARON POR EL HOMICIDIO DE JUAN MANUEL MACEDO, UN JOVEN DE 27 AÑOS ASESINADO EN UN APARENTE INTENTO DE ROBO. 1 de 3 tres familias sufrió delitos.@INDECArgentina: en el 70% de los casos no se hacen denuncias. Zárate, la 6ª ciudad con más homicidios. — SI - FM 91.1 (@RadioSi911) 5 de julio de 2017 #Zárate 6ta ciudad con mayor índice de homicidios dolosos en el país. Que hacemos??? @CaffaroOsvaldoR @MuniZARATE pic.twitter.com/JYlojwZh9b — Lau?? (@lau_gryffindor) 5 de julio de 2017

