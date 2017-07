P U B L I C



El Tricolor comienza su participación en los playoffs de la División de Honor 2017. El partido se juega desde las 21.30 horas. Esta noche, desde las 21.30 horas, la Primera Caballeros de Ciudad de Campana empezará su participación en los playoffs de la División de Honor 2017. El equipo dirigido por Miguel Mudir recibirá a River Plate en el primer encuentro de una de las cuatro series de Cuartos de Final de la máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Con un plantel repleto de experiencia en nombres como los de Gabriel Arroyo, Guillermo García, Mariano Giustiniano y Esteban Simaro, entre otros, el Tricolor buscará retomar las cosas tal como las dejó en el cierre de la fase regular. Es que luego de perder con Boca Juniors como local en la novena fecha, el CCC sólo sumó triunfos (seis consecutivos) y, de esa manera, logró terminar en la segunda posición la fase regular, apenas por detrás de la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Por ello, tendrá ventaja de localía en esta serie frente a River Plate. Por su parte, el Millonario, que obtuvo el 10º y último boleto a playoffs tras vencer a Náutico Hacoaj en la última fecha de la fase regular, superó en Octavos de Final a Universidad Nacional de La Matanza por 2 a 1 en la serie. De esta manera se convirtió en el rival del equipo de Miguel Mudir y se enfrentarán por primera vez en la temporada, dado que en la fase regular no jugaron entre sí porque se debió suspender el encuentro por problemas en el piso del estadio de River (finalmente, el juego se le dio por ganado al CCC). La serie de Cuartos de Final será al mejor de tres partidos. El primero se disputará hoy en el gimnasio Tricolor desde las 21.30 horas; el segundo será el lunes 10 en River Plate; y el tercero, en caso de ser necesario, se jugará en Campana el miércoles 12. Además, estos Cuartos de Final también tendrán series a tres partidos entre: UAI vs Vélez Sarsfield; Boca Juniors vs Ciudad de Buenos Aires; y Municipalidad de Lomas de Zamora vs Club de Amigos.

