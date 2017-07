P U B L I C





NOTICIA RELACIONADA: DT de Villa Dálmine:

De la Riva; "Tuvimos un desenfoque generalizado" Superado claramente por su rival y por un polémico arbitraje de Bruno Bocca, Villa Dálmine fue goleado 5-0 en su estadio por Central Córdoba (SdE). El próximo compromiso del Violeta será el miércoles frente a Boca Unidos en Corrientes. Un resultado tan lapidario como inesperado. Una derrota 5-0 que dejó diferentes aristas por analizar, pero, por sobre todas las cosas, mucha sorpresa. Es que Villa Dálmine llegaba a este encuentro en una racha de cuatro partidos sin caídas (dos victorias y dos empates) y a tan sólo un triunfo de asegurar su permanencia en el Nacional B. Y enfrente tenía a un conjunto que arribaba a Campana hundido en la tabla de los promedios y tras sufrir un duro golpe como local ante un rival directo (perdió 3-2 ante Douglas Haig). Sin embargo, los antecedentes previos no contaron: el Violeta se mostró desconcentrado y a la deriva (como en aquella racha de seis derrotas seguidas), mientras Central Córdoba se despachó con una contundente actuación, a la altura de la jerarquía de varios de los nombres que conforman el equipo dirigido por Gustavo Coleoni. "No nos podemos relajar. Sabemos que somos un equipo cuando estamos bien y otro equipo cuando nos relajamos un poquito", señaló en tono autocrítico y realista el capitán Ezequiel Cérica tras el encuentro. "Cuando le ganamos a Almagro, mucha gente dijo que ya estábamos salvados, cuando no es así. Fue una semana donde hubo una excesiva relajación, cuando no la tendría que haber habido. Y eso se pagó", ahondó el DT Felipe De la Riva, buscando explicaciones a lo sucedido en 90 minutos en los que Villa Dálmine no estuvo a la altura de las circunstancias. Y es que una cancha blanda y muy rápida, el Ferroviario se mostró liviano, veloz y preciso tanto para hilvanar pases como para apuntarle al arco defendido por José Castellano. Claro: contaron con la complicidad de los jugadores Violetas, quienes en la mayoría de las acciones decisivas quedaron a mitad de camino o, sencillamente, observando lo que tejían Martín Zapata, Leandro Becerra, Arnaldo González y compañía. También fue un cómplice ideal el árbitro Bruno Bocca, quien llevó el reglamento al límite (y más allá también) en la mitad de cancha que defendía el local: sancionó todo contacto (y algunos que ni siquiera existieron), sacó amarillas tempraneras y además concedió un dudoso penal. Todo en un primer tiempo que finalizó 3-0 para Central Córdoba y que dejó a Villa Dálmine con 10 por la expulsión de Juan Alsina (doble amonestación). Así, la segunda mitad estuvo de más. En realidad, sólo para redondear un 5-0 que, por lo inesperado, abre un manto de dudas sobre el plantel Violeta de cara a los últimos cuatro partidos de la temporada. Afortunadamente, los ocho puntos conseguidos en las cuatro fechas anteriores dejaron en Mitre y Puccini un margen considerable como para atenuar el impacto. Pero, como dijeron Cérica y De la Riva, tampoco como para relajarse. EL PARTIDO Para este cotejo, De la Riva apostó por los mismos titulares que utilizó ante Almagro. Sin embargo, esta vez, su equipo estuvo muy lejos de practicar esa presión alta con la que comienza cada encuentro. Y eso fue mérito también de Central Córdoba, que revoleó cuando tuvo que hacerlo, pero que, por sobre todas las cosas, tuvo mucha movilidad en el tridente Becerra-Zapata-González para aprovechar las ventajas que le brindó un Villa Dálmine que se mostró muy largo, distante entre líneas y sin capacidad para anticipar muchas de las acciones que propuso la visita (así, Sequeira y Diellos pudieron entrar en juego). Igualmente, los primeros minutos mostraron un trámite parejo, aunque abierto. Incluso, a los 2 minutos, una contra encabezada por Burzio terminó en un centro atrás que Federico Recalde impactó defectuosamente, sin poder darle a la pelota la dirección necesaria para abrir el marcador (el balón murió mansamente en las manos del arquero Heredia). Pero en la jugada que le siguió a esa acción, la visita hilvanó varios toques consecutivos y el lateral Vera Oviedo llegó al fondo por derecha como ya lo había hecho en el arranque del juego. O sea: en apenas tres minutos, ambos habían mostrado sus mejores cartas. Y a los 7, aparecerían las primeras dudas de José Castellano, quien después de tres partidos muy sólidos, ayer ofreció una imagen más frágil. Todo empezó en un saque imperfecto que capturó Diellos para dejar mano a mano a Sequeira, quien no pudo ante una rápida reacción del juvenil, que salió muy lejos, pero airoso de la situación. Posteriormente, Castellano tuvo una seguidilla de rechazos con los puños cuando parecía que podría haber embolsado el balón. Y de uno de esos puñetazos llegó una mano de Fede Recalde (sancionada con excesiva rigurosidad por Bocca) en las afueras del área que se transformó en el tiro libre con el que Arnaldo González abriría el marcador tras una ejecución magistral. Iban 13 minutos y Central Córdoba trasladaba al marcador su mejor andar. Incluso, Diellos y Sequeira ya habían encontrado espacios a espaldas de la dupla central Violeta. Una fórmula que llevaría a la visita al segundo gol, cuando el 9 controló un largo bochazo entre Alsina y Coronel, quien movió al grandote dentro del área para facilitar la salida de Castellano en otra acción que Bocca consideró con excesiva rigurosidad. Por eso marcó el penal que Leandro Becerra convirtió en el 2-0 con un violento remate al medio cuando apenas iban 21 minutos. Los jugadores de Villa Dálmine cayeron también entonces en un estado de nerviosismo que, por ejemplo, le costó una amarilla a Alsina por protesta. Y al mismo tiempo, el Ferroviario se fue sintiendo cada vez más cómodo en el campo (en buen estado, aunque muy rápido por la lluvia), mostrando mayor velocidad y precisión para verticalizar el juego ante un Violeta que se iba deshilachando con el correr de los minutos. Por eso, a los 39 no sorprendió que la visita circulara la pelota de derecha a izquierda, por donde apareció Becerra para aprovechar las dudas (otra vez) de Alsina y Coronel, quienes le dieron tiempo y espacio. Entonces, el zurdo sacó un latigazo cruzado que se le metió contra el palo izquierdo a un Castellano que nada pudo hacer. El 3-0 fue un mazazo definitivo. Sobre todo para un primer tiempo que, en el final, iba a dejar otra dudosa sanción de Bocca, quien sancionó con falta una acción en la que Alsina fue con los dos pies hacia adelante, pero en la que sólo tocó el balón y nada más que el balón. El árbitro marcó falta en el borde del área y le mostró la segunda amarilla al lateral uruguayo. Encima, para terminar de ganarse todo el enojo de Mitre y Puccini, Bocca adicionó un minuto más para que el "Pitu" González pudiera ejecutar el tiro libre. Pero cuando la pelota salió por sobre el travesaño, marcó el fin de la primera parte al tiempo que el cuarto árbitro (Mauro Biasutto) levantaba el cartel de un minuto de adición. "¿Y las llegadas de Villa Dálmine?", se preguntará usted. Apenas dos más después de aquella opción de Fede Recalde a los 2 minutos: un remate de media distancia de Burzio (que pudo ser el 1-1) y una incursión de Cérica por derecha, dentro del área. Ambas situaciones fueron abortadas por el arquero Heredia, que mostró seguridad cuando lo llamaron a la acción. Después, lo dicho: el segundo tiempo estuvo de más. Con uno menos y con Mazzocchi por Palma, el Violeta dejó espacios que pudieron haber desembocado en varios goles más en los primeros minutos del complemento. Sin embargo, para aumentar cifras, Central Córdoba debió esperar a otra dudosa sanción de Bocca y a otra magistral ejecución de tiro libre del "Pitu" González. Y el cierre de esta tarde negra que vivió el Violeta no pudo ser más inconveniente: un grosero error de Castellano (se le escurrió entre los guantes un débil y bombeado remate de Chetti) que golpeó en lo anímico tanto o más que los cuatro goles anteriores. Pero lo sabe "Pichu": en este camino que está comenzando a transitar, aprender de los errores y superarlos será un paso fundamental para una carrera que inició con tres muy buenas presentaciones. Ahora, tanto él como sus compañeros intentarán dejar atrás este encuentro y reencontrarse, en Corrientes frente a Boca Unidos, con el rumbo que los puso a un triunfo de asegurar la permanencia en el Nacional B. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DALMINE (0): José Castellano; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Lautaro Formica; Fabrizio Palma, Federico Recalde, Diego Núñez, Jonathan Figueira; Pablo Burzio y Ezequiel Cérica. DT: Felipe De La Riva. SUPLENTES: Francisco Mastrángelo, Luciano Recalde, Horacio Falcón, Leonardo Cisnero, Lucas Favalli, Alex Stábile y Juan Manuel Mazzocchi. CENTRAL CORDOBA (5): Pablo Heredia; Hugo Vera Oviedo, Gabriel Fernández, Rodrigo Mieres, Adrián Argachá; Martín Zapata, Hernán Lamberti, Leandro Becerra, Arnaldo González; Leandro Sequeira y Diego Diellos. DT: Gustavo Coleoni. SUPLENTES: Leonel Caffaratti, Gabriel Zuvinikar, Silvio Iuvalé, Pablo Vilchez, Leandro Chetti, Cristian Vega e Israel Coll. GOLES: PT 13m Arnaldo González (CC), 21m Leandro Becerra -de penal- (CC) y 39m Leandro Becerra (CC); ST 11m Arnaldo González (CC) y 41m Leandro Chetti (CC). CAMBIOS: ST Mazzocchi x Palma (VD); 17m Chetti x Sequeira (CC), 20m Coll x González (CC), 22m Vega x Becerra (CC), y 31m L. Recalde x Burzio (VD) y Stábile x Figueira (VD). AMONESTADOS: Coronel, Zamponi, Formica y Burzio (VD); Diellos y Fernández (CC). EXPULSADO: PT 45m Juan Alsina (VD). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Bruno Bocca.



LA MEJOR CHANCE DEL VIOLETA EN EL PARTIDO: A LOS 2 MINUTOS, TRAS UN DESBORDE DE PABLO BURZIO POR DERECHA, FEDE RECALDE NO PUDO CONECTAR DE LLENO EL BALÓN QUE MORIRÁ EN LAS MANOS DEL ARQUERO.





LA DESAZÓN DE FORMICA, MAZZOCCHI, FIGUEIRA Y STÁBILE AL DEJAR LA CANCHA.





CÉRICA INTENTA PERO NO PODRÁ CON MIERES. COMO CASI EN TODA LA TARDE.





FABRIZIO PALMA LUCHA CON ARGACHA. EL ROSARINO FUE REEMPLAZADO EN EL ST.





JUAN ALSINA FUE EXPULSADO EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO.

Comenzó el partido en Mitre y Puccini, ya juegan Villa Dálmine y @CACCSANTIAGO. #VamosViola. pic.twitter.com/HXA5mYqLY4 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 7 de julio de 2017 #Previa | Los equipos realizan la entrada en calor bajo la llovizna constante. En diez minutos comienza el partido. #VamosViola. pic.twitter.com/Ad8okD0PWE — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 7 de julio de 2017 El equipo deja el vestuario rumbo al campo de juego. Villa Dálmine enfrenta a Central Córdoba. #VamosViola pic.twitter.com/dDWQH6cApK — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 7 de julio de 2017 Final del partido en Mitre y Puccini: Villa Dálmine 0 - @CACCSANTIAGO 5 (González x 2, Becerra x 2 y Chetti). — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 7 de julio de 2017 #Imágenes ?? | Juan Alsina vio la tarjeta roja y no podrá estar frente a Boca Unidos el miércoles en Corrientes. pic.twitter.com/J0XbOqCNpi — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 8 de julio de 2017 #Imágenes ?? | Los once titulares de Villa Dálmine en la derrota de hoy 5-0 frente a Central Córdoba de Santiago Del Estero. pic.twitter.com/7i5uHBRQyd — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 8 de julio de 2017 #NacionalB - 43° Fecha | Lo que viene: Villa Dálmine visitará a @ClubBocaUnidos el miércoles desde las 21 horas en Corrientes. pic.twitter.com/HYoGV5NxIS — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 8 de julio de 2017

Villa Dálmine: una tarde negra

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: