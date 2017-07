La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 08/jul/2017 Cantlon propone que los trámites de servicios públicos se realicen en un oficina centralizada









El primer precandidato a concejal de la UV Más Campana, Axel Cantlon, habló de su propuesta para crear un lugar centralizado para la realización de todo tipo de gestiones relacionadas con los servicios públicos. "Observamos que en nuestra ciudad tenemos serias dificultades para realizar gestiones relacionadas con los servicios públicos. Por ejemplo, en el caso del gas natural los vecinos de Campana deben trasladarse a la ciudad de Zárate para realizar gestiones o reclamos, y encima deben soportar largas colas y esperas", explicó. "Otro caso ocurre con el transporte público: en la Ciudad de Campana no hay oficinas de la CNRT ni de ningún otro organismo de control", señaló. Para revertir estas situaciones, Cantlon aspira a constituir la "Oficina Municipal de Atención a Usuarios de Servicios Públicos, para que los usuarios en un solo lugar y de manera sencilla puedan realizar reclamos o gestiones relacionadas con los servicios públicos sin tener que desplazarse a otras ciudades". "No se puede entender como una ciudad con el crecimiento que tuvo y que tiene Campana no cuente con una oficina de estas características para facilitarle la vida a la gente", concluyó Cantlon. El camino al 2017 ya comenzó. Estamos preparando nuestra propuesta. #AxelConcejal @conniemateos pic.twitter.com/trzC0zzWdB — Axel Cantlon (@AxelCantlon) 3 de junio de 2017 HACE UN MES, ENTREVISTA CANAL 15 #Canal15Campana #CampanaPolitica #CampaBA @AxelCantlon https://t.co/kamCxdMxxn — Canal 15 Campana (@Canal15Campana) 6 de junio de 2017

Cantlon propone que los trámites de servicios públicos se realicen en un oficina centralizada

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: