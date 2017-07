La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 08/jul/2017 Brote verde

El gobierno no se cansó de proclamar a los cuatro vientos que ya se podían verificar los primeros brotes verdes del tan ansiado aluvión de inversiones del mundo que estaba encantado con los cambios producidos a costa de la gran mayoría de los argentinos. Seguramente el mejor equipo de los últimos 50 años pensó que la mega devaluación del dólar y la eliminación de los controles cambiarios, sumados a la eliminación de las retenciones al campo y la minería y la formidable baja de los salarios reales alcanzaban para hacer de la Argentina la nueva tierra prometida. Pero, una vez más, la realidad contradijo al relato gubernamental. Solamente vinieron en abundante cantidad los dólares atraídos por la enorme bicicleta financiera instaurada en nuestro país que les ofrece altísimos intereses que no se consiguen en ningún otro país. Estas inversiones, verdaderas depredadoras, se parecen mucho a las langostas que invaden una buena parte de nuestro territorio y que también son verdes. Lo que sí se puede observar es un brote verde. El dólar empezó a subir y al momento de escribir esta columna y tras una permanente suba durante varios días ya ha alcanzado un nuevo récord histórico al llegar a $ 17,40 y que no parece detenerse. Como nos tiene acostumbrado, el inefable Mauricio Macri trata de quitarle importancia a cualquier noticia que le es adversa a su "haciendo lo que hay que hacer". Dijo sin ponerse colorado "cambian los flujos de oferta y demanda, no me preocupa, beneficia a las economías regionales, beneficia la generación de empleo" agregando que "no hay de qué preocuparse, el Banco Central tiene muchísimas reservas, muchas más de las que teníamos hace 18 meses; hoy hay decenas de miles de millones". Estas curiosas declaraciones nos dejan algunos interrogantes, ¿Con todo los millones de dólares que tiene el Banco Central empezará a intervenir en el mercado cambiario tal como lo hacían los diabólicos populistas?, ¿Si la suba del dólar es tan beneficiosa que favorece a las economías regionales y crean empleo por qué el macrismo lo defenestraba cuando ocurría lo mismo durante el gobierno anterior?, ¿Por qué la suba del dólar no va a provocar inflación cuando lo ha hecho a lo largo de nuestra historia?. Como era previsible una importante parte de la población que no obtiene respuestas válidas a sus penurias ha ganado la calle para lograr que se visibilice su abrumadora situación y en cambio recibe una represión gubernamental cada día más violenta lo que agrava aún más la conflictividad social. Para colmo al gobierno parece que no le alcanza con el deterioro salarial y ha emprendido una nueva ofensiva, esta vez contra los derechos de los trabajadores, demonizando a los gremios y a la justicia laboral como preámbulo a la reducción de los aportes patronales que ya se demostró en época de Domingo Cavallo que no produce más empleo, si no tan sólo más ganancias para los patrones. Pese al descarado blindaje mediático cada día más argentinos están perdiendo la esperanza y ven que estamos mal y vamos peor. PD: Esta columna se solidariza con los 1.100 trabajadores de Atucha despedidos.

