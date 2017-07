Mañana es el Día de la Independencia de la patria. Siempre pienso en qué se comía en esa época y muchos creen que sólo eran comidas de nuestros hermanos aborígenes. Pero hay que recordar que los años de dominación española trajeron mixturas en la comida, los utensilios para cocinar, la ropa y la vida misma. Así que muchas recetas son de origen y muchas son con incorporación de productos europeos.

Lo ideal es hacerla con gallina. Se consigue en algunas carnicerías o en casa de amigos. Los guisos y cazuelas llegaron al país de la mano de los españoles. Esas viejas recetas se fueron mestizando con las de los aborígenes, que las preparaban con productos autóctonos. En un comienzo se hacían en la famosa morocha argentina, una olla que iba adoptando su clásico color negro, porque se la colgaba del dintel del hogar a leña o se la colocaba en la hornalla de la cocina económica que no se apagaba nunca. Siempre había un plato caliente para reconfortar cuerpos y almas. Como siempre, los espero en www.abuelaberta.com y me cuentan cómo les fue. Viva la patria. No nos olvidemos que todos la conformamos y debemos cuidarla.

Ingredientes

- 1 gallina o pollo asado (cocido al horno)

- 2 cebollas

- 1 morrón

- 1 taza de cebolla de verdeo

- 5 choclos

- ¾ kilo de zapallo

- Caldo de pollo

- 1 pera grande

- aceite

- Sal y pimienta negra de molinillo

- Pimentón

- Orégano

- 1 hoja de laurel.

Preparación

Desmenuzar el pollo en tiritas. Picar las cebollas, el morrón y el verdeo. Desgranar los choclos frescos, raspándolos con el cuchillo. Pelar el zapallo y rallarlo con los agujeros gruesos del rallador. Pelar la pera y cortarla en cubitos.

Freír las cebollas y el morrón en una cacerola gruesa con el aceite. Agregar el pollo y el caldo y condimentar con sal, pimienta, pimentón, orégano y la hoja de laurel.

Incorporar a la cacerola el zapallo y cocinar lentamente, unos 45 minutos, revolviendo hasta que la preparación se deshaga (sumar caldo sólo si se seca)

Agregar el choclo y la pera y cocinar unos minutos más. Retirar y servir en cazuelas. Preferentemente de barro y bien calientes.

El vino patero, para el que lo disfruta, es una buena opción

El pan se puede tostar en rodajas grandes y pasarle ajo fresco para perfumarlo.

Los gaznates para la tarde con un rico mate.

Y ahora la yapa: GAZNATES:

Ingredientes:

- 6 yemas de huevo

- 1 cucharadita de granos de anís

- ½ cucharada de grasa de pella

- ½ cucharada de coñac

- ¼ Kg. de Harina

- Grasa para freír

- Dulce de leche

Preparación:

- Batir las yemas hasta que queden casi blancas, añadir el anís, el coñac, y la harina necesaria hasta levantar una masa blanda.

- Se trabaja la masa hasta que se desprenda de las manos y de la mesa, mientras se soba se agrega de a poco la grasa derretida. Se estira finita la masa y se cortan cuadraditos de 6 cms. aproximadamente, luego se unen las puntas opuestas humedeciendo las orillitas para que se unan bien.

- Se fríe en grasa caliente. Se deja enfriar y luego se rellenan con el dulce de leche. Si se desea, se pueden confitar con almíbar a punto alto. Se acompañan con un rico mate.

Berta Chudnobsky / www.abuelaberta.com / berta@tizaymouse.com